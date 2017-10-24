日经指数出现问世来最长连涨期 达21年来最高点

外媒称，日经225指数周一实现其近70年历史上的最长连涨期，重视商贸的日本首相安倍晋三领导的执政联盟在选举中获胜让市场感到鼓舞。
据法新社10月23日报道，这个基准指数上涨1.11%即239.01点，收报21696.65点。它连续15个交易日上涨，实现其1950年问世以来的最长连涨期。东证指数上涨14.61点，涨幅为0.84%。
报道称，市场普遍预计安倍晋三首相发动的经济增长“闪电战”（货币宽松、政府支出和经济改革三管齐下）不会中断。
大和证券公司的资深技术分析师佐藤光对法新社记者说，股市在执政联盟胜选的次日刷新连涨纪录“具有象征意义”。
据《日本经济新闻》网站10月23日报道，在10月23日的东京股市上，日经指数已实现15连阳，较上周末上涨239.01点（涨幅达1.11%），收报21696.65点。该指数连涨15个交易日创下史上最长连涨纪录。日经指数达到1996年7月15日以来（时隔约21年）的高点。
报道称，在10月22日进行投计票的日本众议院选举中，执政联盟大获全胜。海外投资者等各方预测，基于财政政策及日本银行的大规模货币宽松政策的“安倍经济学”将会延续，因而纷纷加大买入。金融和钢铁等对经济状况敏感的股票价格上涨。
报道称，东证一部的交易额估算为2.5942万亿日元（按速报值计算）。
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