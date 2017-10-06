美日第二轮经济对话 贸易立场分歧严重

日媒称，16日在华盛顿开幕的日美第二轮经济对话凸显出两国在想法上的分歧。日本旨在通过对话，扩大日美在亚太地区自由经济秩序方面的合作，针对的正是崛起中的中国。但转向国内议题意向强烈的特朗普政府对此关注度不高，执著于在削减对日贸易赤字等方面取得具体成果。
据日本《读卖新闻》10月18日报道，美国副总统彭斯阐明了此次经济对话的意义，对于旨在削减贸易赤字的特朗普总统来说，“我们正在思考为在近期取得成果构建一个新的框架”。这显示出美国的真实意图是“削减对日贸易赤字”。
报道称，实际上，据与日本政府有关系的人士透露，美方已通过各种形式提到了削减赤字的问题。日方则认为，仅仅着眼于贸易赤字的讨论是错误的，并通过具体的数字告诉他们，日本企业为增加美国就业作出了多大贡献，但毫无效果。
报道称，围绕牛肉的争论可以窥见美国的强硬态度。今年8月，针对进口量激增的美国产冷冻牛肉，日本的紧急进口限制措施生效，进而遭遇美国激烈反对。
报道称，为此，日本正在研究调整现有的、在进口激增的情况下自动启动紧急进口限制措施的机制。具体来说，进口商统计牛肉进口量的频次将从目前的一月一次改为10天一次。这样一来，进口商就更容易调节进口量以避免紧急措施启动。
据美国政府高官透露，特朗普政府的贸易谈判优先度依次为：与墨西哥和加拿大重新签署北美自贸协定，与韩国重新签署自贸协定。直接负责贸易谈判的美国贸易代表办公室有约200名工作人员。很多意见认为，想要在上述两项工作进展的同时推动日美自贸协定谈判确实很难。
报道称，参与过美韩自贸协定谈判的一位美国政府前高官反驳说：“当年我们也曾同时经手多项谈判，绝对不是完成不了。”美国的农业团体对于签署日美自贸协定以代替美国退出的跨太平洋伙伴关系协定的呼声很高。美国农业部长珀杜则表示热切期待与日本开启双边贸易谈判。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost