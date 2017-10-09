英媒：英国让他国学英语 自己的富人却学中文

10月7日，英国《金融时报》文章发表了一篇题为《探访英国首所中英双语小学》的文章，其中透露了英国富裕家庭对于学习普通话的狂热。
文章内容如下：
作为一名在新加坡说英文家庭长大的女孩，普丽玛曾不愿学汉语普通话。但如今已在伦敦为人母的她正想方设法确保自己的儿子学好中文。孩子一岁时，她坚决要求全家每周一半时间说普通话。上月，她把孩子送去了肯辛顿·韦德学校，一所承诺让学生接受沉浸式普通话教育的新办学校。“这是与才智、文化有关且‘面向未来’的教育，”自称“虎妈”的她解释说。
“中文和（计算机）编码，这是我认为很重要的两种语言！” WPP广告集团首席执行官苏铭天爵士近日在该校中秋节庆祝活动中这样说。他向学生家长保证，向该校支付的1.7万英镑学费绝对物有所值。
对普通话的狂热基本仍局限于伦敦的富有家庭，但这似乎与英国劝说其他国家学习英式英语的做法有些矛盾。尽管如此，中文学习在乔治·奥斯本任财政大臣时期就已全面铺开，当时财政部为开设中文课堂的学校提供1000万英镑鼓励金。
美国已有数百所提供沉浸式普通话教育的学校。语言学教授安东尼拉·索雷斯说，“中文是新兴语言，中国正崛起为政治和经济大国”“这被视为一种良好的投资”。
肯辛顿·韦德学校完全由私人投资者筹办，学校分英文教室和中文教室，老师也有英文和中文之分，学生每天都在两种语境中切换。学校希望，学生11岁毕业前能熟练掌握英中双语。
上月，学校招收的首批15名学生已经入学，其中3人会说流利的普通话，约一半人完全不懂中文，学生家长来自美国、韩国、俄罗斯、英国及其他欧洲国家。该校校长乔·华莱士介绍说，“家长们多是与中国有合作或深知中国重要性的商人，他们极富才智且对子女寄予厚望”。
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