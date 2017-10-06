中国东北虎有“意外”保护者：昔日无情猎手如今用心巡护

法媒称，根据世界自然基金会的数据，估计约有540只野生东北虎生活于一片巨大的、横跨俄罗斯和中国可能还有朝鲜的森林之中，这一数字标志着东北虎在这一地区从20世纪40年代仅有40只左右的灭绝边缘的强势回归。
据法新社10月6日报道，在毗邻中俄边境的黑龙江省山区，人人都知道行动敏捷的梁奉恩曾经是一位艺高人胆大的无情猎手，但是，现在他的工作不再是在树林里四处寻找猎物，而是在山林中巡逻。他不带猎枪，而是作为一名巡护员救护这一地区濒危的东北虎种群和保护其他野生动物。
报道称，61岁的梁奉恩住在黑龙江省东部的大山脚下的一个小房子里。他说：“想起过去做的事，觉得当时自己真是挺残忍的。”
报道称，每天黎明破晓时，这名专业的追踪者会步行巡逻林区，寻找能够用于保护研究的数据：这里找到一处老虎印迹，那里找到一些野猪粪便。
东北虎这种全世界体型最大的猫科动物所面临的困境，体现在通往茂密的森林的小径上随处可见的红色横幅之中：“东北虎是人类的朋友。”
报道称，它们面临的最大威胁是人类——非法捕猎东北虎并且在黑市上出售其身体各部位的偷猎者。
尽管梁奉恩从未见过一只东北虎——他以前的狩猎对象主要是野猪和黑熊——他说他以前并不关心东北虎面临的困境。
梁奉恩说：“我以前一直认为动物就是供人捕猎的战利品，后来我的想法慢慢发生了变化。”
梁奉恩每天需要在山林中爬上爬下。冬天，他需要面对零下30摄氏度的酷寒天气。
巡护员收集东北虎的排泄物样本以供开展DNA族群追踪，并且利用一个GPS设备传输发现爪印和鹿尸体残骸位置的坐标，这些都是东北虎曾经出现过的路径的证据。
世界自然基金会的官员金永超（音）说：“大家都知道梁奉恩曾经是一名经验老到的猎手。他的事迹影响了很多人。”
金永超说，约有30名黑龙江省的猎手把自己的猎枪换成了巡护员制服。
报道称，梁奉恩于2004年被招募成为绥阳林业局的一名巡护员。他说：“只要我的身体条件允许，只要林业局需要我，我会继续全身心地保护东北虎。”
报道称，中国的巡护员和动物保护主义者正在努力提高野生东北虎的数量。
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