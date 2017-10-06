中印在非洲岛国毛里求斯“狭路相逢”

英国《金融时报》网站10月5日刊文称，印度和中国在遥远的毛里求斯再次“狭路相逢”，这个岛国对于两个亚洲巨头来说够大吗？
文章称，毛里求斯试图成为一个金融中心的雄心令印度和中国对于其未来发展都极为重要。随着毛里求斯重新将自己定位为投资者在非洲的一个积极的落脚点——从以前只是一个是储存海外财富的地方——这个国家希望深化与印度的现有关系，同时与中国发展新的关系。
当地的国际金融服务有限公司董事长、前财政部长拉马·西塔南说：“我们不必做出选择——我们想与两国都成为朋友。我们也从来没有被要求做出选择。”
另一方面，与新德里和北京的关系对于毛里求斯而言似乎意味着不同的方向。这个岛国希望与印度保持政治和安全联系，与此同时希望中国在将毛里求斯重新调整为一个面向非洲的金融中心的计划中扮演重要角色。
文章称，自毛里求斯30年前开放为一个离岸金融中心以来，印度一直在该国投资领域占主导地位。
毛里求斯的政治精英与印度有着强大的历史关联。许多人是英国统治时期在甘蔗种植园工作的印度劳工的后裔。两国关系非常密切，印度总理莫迪甚至称毛里求斯为“小印度”。
文章称，新德里在这个岛国的影响力并非一直“固若金汤”。上世纪80年代，当一个对印度友好的政府看起来面临被推翻的危险的时候，英迪拉·甘地政府曾经考虑过入侵毛里求斯。
今年5月，毛里求斯总理普拉温德·贾格纳特与印度总理莫迪签署了一项海事安全协议。毛里求斯与印度签署的这项协议令其获得了印度政府5亿美元（约合33亿人民币）的信贷额度。这凸显了新德里有能力利用其金融实力支持基础设施建设项目和保护其势力范围。
而中国正在大规模扩张其影响力。例如，最近，毛里求斯与塞内加尔、加纳、科特迪瓦和马达加斯加等国政府签署了协议，以帮助其建立商业园区和经济特区。这类基础设施不久之后或许将对寻求开拓当地市场的中国投资者非常重要。事实上，正如贾格纳特自己所说，“毛里求斯已经邀请中国政府建立伙伴关系投资这些项目”。
文章称，然而，这可能并非意味着中国企业会在未来几年在毛里求斯建立分部并且推高对金融和法律服务的需求。
毛里求斯最大银行毛里求斯商业银行的首席执行官阿兰·劳·米恩说：“我认为未来两三年不会有大量中国投资涌入毛里求斯。但是，尽管如此，我仍然乐观地认为，会有一些大公司进来。”
西塔南说：“我们认为中国与非洲在贸易和投资方面的联系将显著增强。同样，我们也有供印度企业来毛里求斯投资的空间。”“中国会获益，印度也会有所收获。”
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