IMF上调中国经济增长预期 下调对印度增速预期

外媒称，国际货币基金组织（IMF）10日上调对中国经济增长的预期。
据法新社10月10日报道，国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望》还预测，亚洲大部分地区的经济增长将会得到加强。报告上调了对日本经济增长的预期，但下调对印度经济增长的预期。
报道称，国际货币基金组织预计，由于上半年录得更加强劲的经济增长，今年中国的经济增长将达到6.8%，高于此前估计的6.7%。如果能够实现，这一增长率将超过去年的6.7%。
至于2018年的经济增长预期，国际货币基金组织将其在7月份的《世界经济展望》中的预估值6.4%上调为6.5%。
在上调对中国经济增长预期的同时，国际货币基金组织还表示，它预计当局将保持高水平的投资驱动型增长，“以实现在2010年至2020年期间让国内生产总值翻番的目标”。
该组织预测，由于今年上半年健康的增长数据，全球范围的经济增长得到了巩固。
报道认为，中国蓬勃发展的经济继续推动亚洲和世界范围的经济增长。
另据德新社10月10日报道，世界大多数主要经济体的前景普遍向好，因此，国际货币基金组织预测2017年至2018年全球经济增长更加强劲。
总部设在华盛顿的国际货币基金组织10日发布了《世界经济展望》报告，称今年全球经济增幅应达到3.6%，明年达到3.7%。这两个数字都比该组织7月份的预测值上调了0.1个百分点。
国际货币基金组织说，全球经济2016年增长了3.2%，是自2008年金融危机以来增幅最差的一年，但是，自2016年下半年开始的攀升继续保持增长势头。
该组织首席经济师莫里斯·奥布斯特费尔德在为本周举行的国际货币基金组织年会准备的发言稿中说：“全球经济在继续复苏，而且步伐更快。”
该组织称，这种经济好转是十年来最广泛的。
奥布斯特费尔德说：“现在的情况与去年年初完全不同。去年初，世界经济增长低迷不振，金融市场动荡。现在我们看到不断加速的周期性上升正推动欧洲、中国、日本和美国以及新兴亚洲国家的经济增长。”
根据国际货币基金组织的报告，该组织之所以预测全球经济今年增长更强劲，主要是因为发达经济体经济前景普遍向好，而新兴市场和发展中经济体是2018年经济前景更好的引擎。
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