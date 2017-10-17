维基解密创始人阿桑奇：投资比特币6年获500倍回报 感谢美国政府

美国的“死对头”阿桑奇最近又发声了。据美国全国广播公司亚太财经频道（CNBC）10月16日报道，维基解密的创始人阿桑奇近日在社交媒体上表示，他的公司自2010年起开始投资比特币，6年来已获利50000%，而这都是拜美国政府所赐。
报道称，阿桑奇于上周末在社交媒体上发了一张比特币新闻网站CoinDesk的网页截图，图上显示着比特币从2010年7月18日到2014年10月14日的价格变化曲线。通过图表可以看出，比特币价格在这段时间内从0.06美元（约合人民币0.4元）上升到了5814美元（约合人民币3.8万元）左右，涨幅高达9689900%！其中阿桑奇的公司获利达到了500倍。
阿桑奇解释称，这是因为美国政府迫使维萨、万事达卡、贝宝等支付公司关闭了他们通向维基解密的支付渠道，这促使维基解密对比特币进行投资。这种加密货币允许使用者匿名支付，并可在全球范围内轻松转移。
维基解密因经常公布机密政府文件而闻名。2010年7月26日，9万多份驻阿美军秘密文件的泄密让维基解密和它的创始人阿桑奇成为美国政府的“眼中钉”，同年，瑞典检方以强奸罪起诉阿桑奇，但后者对此作出否认，在今年5月19日，瑞典放弃了针对阿桑奇的调查。
2012年，阿桑奇获得了厄瓜多尔驻英国大使馆的政治庇护，直到现在，他仍藏身在那里。
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