NASA发现火星存在神秘磁尾 磁尾扭曲或致大气逃逸

美媒称，通过分析美国国家航空航天局（NASA）“火星大气与挥发物演化任务”（MAVEN）探测器传回的数据，科学家发现火星有一条看不见的“磁尾巴”，而太阳风的作用使这条尾巴扭曲变形了。
据美国每日科学网站10月19日报道，MAVEN探测器正在火星轨道上收集数据，希望弄清楚这颗红色星球为何丧失了大部分空气和水，从亿万年前一个有望孕育生命的世界，演变成现在这个不适宜居住的寒冷星球。研究小组认为，造成磁尾变形的过程仍然有可能导致部分已然稀薄的火星大气逃逸至外太空。
NASA戈达德航天中心专家吉娜·迪布拉乔说：“我们发现火星的磁尾在太阳系比较特别。火星磁尾与金星的不同，金星自己没有磁场；火星磁尾也不同于地球，地球周围有自己生成的磁场。事实上，火星是这两种情况的结合。”迪布拉乔是MAVEN项目科学家，她在19日召开的美国天文学会行星科学分会第49届年会上公布了研究成果。
研究小组发现，一种被称为“磁重联”的现象肯定在火星磁尾的生成过程中发挥了重要作用，这是因为磁重联一旦发生，就会导致磁尾发生变形。
火星在亿万年前丧失了全球性磁场，残余至今的少量“化石”磁场仅仅存在于火星表面特定地区。根据最新研究成果，当太阳风携带的磁场与潜藏于火星表面的磁场结合到一起时，火星磁尾就形成了。这两种磁场相互结合的过程称为磁重联。太阳风是从太阳表面不停吹向太空的带电粒子流，时速达到160万公里左右。太阳风从太阳带来了磁场，假如磁场方向恰好与火星表面磁场相反，两种磁场就会结合起来，发生磁重联。
迪布拉乔说：“我们的模型预测说，磁重联会导致火星磁尾在太阳风磁场方向的基础上扭曲45度。然后我们把预测值与MAVEN收集到的火星磁场及太阳风磁场数据进行了比较，发现两者相当吻合。”
磁重联过程同样可能导致部分火星大气散逸至太空。火星上层大气存在带电粒子（离子），这些离子会对电磁力作出反应，沿磁力线方向运动。由于火星磁尾是火星磁场与太阳风磁场相互联接产生的，所以火星上层大气中的离子如果沿磁尾方向流动，就会进入通往太空的通道。如同一根突然被扭成新形状的橡皮筋，磁重联同样会释放出能量，积极推动火星大气离子顺着磁尾方向进入太空。
由于火星表面分布着零星磁场，科学家早就怀疑火星磁尾比较复杂，其情况介于完全没有磁场的星球和拥有全球性磁场的星球之间。MAVEN探测器收集的大量火星磁场数据使迪布拉乔的研究小组首次证明了这一点。MAVEN探测器不断调整轨道方向，使测量数据覆盖火星周围所有区域，绘制出关于火星磁尾及其与太阳风互动情况的示意图。
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