韩国警惕美日“蜜月关系”：美日韩联合依然如履薄冰

日媒称，11月7日，美国总统特朗普与韩国总统文在寅在首尔青瓦台举行了会谈。这是特朗普上台后首次访韩。
韩国欢迎晚宴的弦外之音
据《日本经济新闻》网站11月8日报道，韩国总统文在寅11月7日晚间在首尔青瓦台总统府举行欢迎美国总统特朗普的晚宴，邀请了前日本军队随军“慰安妇”幸存者李容洙（88岁）。
报道称，韩国总统府相关人士表示，邀请前“慰安妇”是因为“特朗普访问的韩日两国之间存在历史问题，希望特朗普形成平衡的视点”。此举有着向特朗普领导的美国政府显示出日韩之间存在历史问题的意图。
报道称，李容洙以对日本持严厉主张而闻名，如在“慰安妇”问题上要求正式道歉和依法赔偿等。2007年她曾在美国国会作出受害证言。此外，她还反对2015年签署的“日韩慰安妇协议”。
报道称，特朗普在晚宴上与文在寅一起迎接参加晚宴人员，与李容洙拥抱并握手。晚宴将李容洙的座位安排在与白宫女性工作人员同一桌。
日媒还注意到，晚宴的菜单中有一道韩式炒粉丝，其中使用了在日韩均主张领土主权的“独岛”（日本称“竹岛”）近海捕捞的名产“独岛虾”。《韩国经济新闻》分析称，此举意在“强调竹岛是韩国领土”。这有可能对日韩关系造成负面影响。
韩国对日美“蜜月关系”很警惕
《日本经济新闻网》11月8日还报道称，美国总统特朗普与日本首相安倍晋三就合作推进亚洲外交达成一致，表现出了如蜜月般的亲密关系，韩国对此的警戒感正在加强。此外，韩国还意识到一件事，那就是特朗普在日韩停留的天数等也不一样。
韩国《东亚日报》报道称：“日本对特朗普政权的东亚战略影响力过强。在朝核问题等方面，韩国的外交影响力可能会减弱”。
韩媒称，特朗普在日本停留了3天2夜，还和安倍一起打高尔夫球，但在韩国只停留2天1夜。韩国媒体认为，特朗普的行动体现出对日韩的差别待遇。
“安倍在餐厅前站着等了特朗普的长女伊万卡13分钟。”韩国大型媒体《中央日报》11月7日报道称，安倍还亲自接待了伊万卡。韩媒讽刺说：“我们不能嘲笑他是否有必要做到那种地步。因为那些行为会直接演变成美国对日本的爱。”
报道同时补充道，伊万卡为出席女性问题研讨会而出访日本，但没有去韩国。
美日韩三国联合依然如履薄冰
日媒称，11月7日，韩国总统文在寅在与美国总统特朗普会谈后的联合记者会上表示双方在和平解决朝鲜核导问题上达成了一致方针。特朗普则表示，“如果有必要保卫美国和同盟国，我们将最大限度地动用无与伦比的军事力量”，显示了不排除军事选项的态度。
报道称，美韩两位首脑的见面地点选在了汉弗莱营。文在寅是首个在美军基地迎接美国总统的韩国总统。他在美军士兵面前表示：“美军是在韩国最困难时期与我们一起流过血的真朋友”，宣扬了美韩同盟的牢固性。
报道认为，特朗普此次亚洲之行的一个最重要主题就是建立强化对朝施压的体制。他访问的第一站是日本，接着是韩国：先与意气相投的安倍打下稳固基础，然后拉上韩国形成三国联合。但是，文在寅政府被夹在中美之间左右为难，美韩关系很难像日美一样铁板一块。日美韩联合依然如履薄冰。
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