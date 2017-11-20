德国经济三季度"全速前进" 德媒:结构上某方面仍拖后腿

德媒称，今年第三季度德国经济增长0.8%。德国联邦统计局强调指出：“三季度出口增势强于进口。”个人消费得益于创纪录的就业率和更高的薪资水平。德卡银行经济学家安德烈亚斯·朔伊尔勒表示，“内需之稳定、旺盛，令人透不过气来”，由于前景良好，企业重新增加投资。
据德国之声电台网站11月16日报道，德国中央合作银行经济学家米夏埃尔·荷尔斯泰因就最新统计数据表示，经济增势目前已进入一个新阶段，“尤其令人高兴的是，这一增势似乎也越来越多地受到了投资增长的推动。而投资不足曾在很长时间里构成景气复苏的最大软肋。企业现在加大投资力度，也有助于支持生产率”。他指出，这也将推动薪资有更大幅度的增加。
德国工商大会首席执行官马丁·万斯莱本表示：“我们正经历着全线腾飞。”他相信，投资会继续增加，鉴于需求旺盛，企业会继续扩大其能力。他强调，重要的是，联邦政府必须利用这一势头，因为“景气上升的同时，结构上仍有某些方面拉后腿”。
他指出，从企业角度看，在交通基础设施、企业纳税以及专业人才供求关系等方面，德国的竞争力正有所削弱。他强调，下届联邦政府的优先项目单上，应将减少企业的官僚主义以及实现数字化排在最前面。
慕尼黑经济研究所指出，德国企业眼下信心之强超过以往任何时候。该研究所所长克莱门斯·菲斯特最近表示，对德国高级经理层的调查显示，景气度创下历史新高，“德国经济正全速前进”。
经济学家认为，德国经济的增势还将持续一段时间。众多经济学家上修了德国经济景气预期值。这一欧洲最大经济体将连续第八年扩张，2019年的增长预期甚至达2.2%。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost