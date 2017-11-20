中国房价趋稳凸显调控成效 涨跌空间均有限

港媒称，根据国家统计局公布的10月住宅销售价格统计数据，住房价格打破连续3个月下滑的趋势。在70个大中城市中，50个城市新建商品住宅价格环比上涨。这一迹象表明，在政府抑制楼市炒作的努力下，市场开始稳定下来。
据香港《南华早报》网站11月18日报道，国家统计局18日说，在政府追踪的70个大中城市中，50个城市的新房价格（不包括国家补贴住房）环比有所上涨，14个城市的新房价格与9月相比有所下降，6个城市保持不变。而9月只有44个城市的新房价格环比上涨。
报道称，房价小幅上涨表明中国打击炒房的政策较为成功，在抑制房价暴涨的同时也并没有造成大幅下跌。在年初政府实施限购令后，房价涨幅有所放缓。
交通银行金融研究中心高级研究员夏丹说，较多城市房价上涨，但“增长的确非常稳定”，“房价上涨和下跌的空间都十分有限”。
根据国家统计局18日的报告，北京10月的新建商品住宅价格环比下跌了0.2%，上海则上涨了0.3%。
报道称，本周早些时候的数据显示，限制炒房的措施起到了抑制楼市的作用，10月住宅销售的降幅几乎是3年内最大的。彭博社依据官方数据算出的结果是，与一年前相比，住宅销售价格下跌了3.4%，销售面积下降了8.5%。
国际货币基金组织（IMF）研究人员在16日的一份报告中指出，中国房地产市场近期面临的主要风险可能来自于大城市的房地产泡沫蔓延至小城市。中国各个城市需要适合自己的政策来有效应对房价问题。
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