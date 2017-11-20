中国加强对外企商标保护：通过法律维权成功案例激增

日媒称，中国正在加强对原属海外企业的商标的保护。日本企业的商品和食品商标如果在中国被非法抢注，通过向中国有关部门提出申请或起诉，已经可以很容易地收回商标权。
据日本《读卖新闻》11月19日报道，日本造酒公司南部美人的日本酒商标“南部美人”在中国被非法注册，公司要求中国有关部门撤销非法注册的商标，最终于2017年夺回了商标权。
报道称，该公司大约10年前开始向中国出口日本酒，但商标却被毫无关系的中国个人抢注。一开始，公司向中国有关部门申请撤销该商标，但被驳回。2014年，该公司以中国企业至少3年内完全没有使用商标为由再次提交申请，最终获得批准。
南部美人公司社长久慈浩介说：“如果任由相同商品名称的日本酒在海外销售，会损害品牌形象。坚持不懈地争取权利很重要。”
报道称，过去，像服装杂货零售商“无印良品”、佐贺县传统工艺品“有田烧”等商标在当事人不知情的情况下被抢注的情况时有发生。不过，在中国从事商标代办申请业务长达20年之久的藤田雅彦说：“最近几年，通过法律程序恢复权利的案例呈增加趋势。”其背景是，中国2014年与日本和美国等举行磋商，就完善制度、防止“恶意商标注册”达成协议。
报道称，日本贸易振兴机构2016年度起设立补助机制，向日本中小企业通过诉讼等手段夺回商标的行为给予最高500万日元（约合29万元人民币——本网注）的补助。该机构2016年度补助了10家企业，2017年度补助了24家企业，大部分案例发生在中国。
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