领证当天发现女方有高跟鞋，矮个准新郎“伤自尊”当场发飙！

原本相约去领证的日子，却因为在女方家卧室发现了一双高跟鞋，个子不高的男孩觉得“伤了自尊”，结果闹到两家人拳脚相加。近日，靖江市公安局西来派出所对这件因“高跟鞋”引发的纠纷进行了调解。
据民警了解，小张（男）和小李是男女朋友关系，已到谈婚论嫁的地步，两人也早已约好领证的日子，当天小张来到小李家，准备接她去领证，但在小李的卧室发现了一双高跟鞋，小张气不打一处来。
原来小张个头不是很高，为了两个人在一起比较般配，小李曾答应小张两人在一起后就不穿高跟鞋了，并承诺要把家里的高跟鞋都处理了。发现了这双高跟鞋后，小张内心很不是滋味，觉得小李答应的事没有做到，于是两人开始争吵了起来。
此时小李的妈妈出来劝说这双高跟鞋是前两天收拾屋子找出来的，不是女儿新买的，仍无济于事，眼看两个人是愈吵愈烈，还扭打在一起，情急之下就去咬了小张的胳膊。
小张回去越想越生气，当晚就喊着亲戚和介绍人到小李家理论，双方情绪都比较激动，再一次争吵了起来，还拿起了榔头、棒子，所幸民警及时赶到，及时将他们制止。
民警对双方进行了批评教育，目前事情正在进一步调解中。
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