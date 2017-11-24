中国挽救德国车企业绩：超三分之一汽车销往中国

德媒称，一项分析显示，中国市场挽救了德国汽车制造商第三季度的业绩。咨询公司安永会计师事务所指出，对大众、宝马和戴姆勒而言，中国“早已是最重要市场”。第三季度德国汽车厂商超过三分之一（34%）汽车销往中国——创下迄今最高纪录。2010年曾达到过23%。
德国新闻电视频道网站11月21日报道，安永的这项调查针对全球16家最大汽车制造商。结果表明，德国厂商第三季度在中国的销售业绩总体提高9%。上述三家德国汽车制造商第三季度的销售额也体现出这一点：同比增加7%，达到3640亿欧元。调查还显示，大众汽车捍卫了中国市场领头羊地位，第三季度售出110万辆汽车。紧随其后的是通用汽车，销量为100万辆。
安永专家彼得·富斯表示，在中国的良好发展虽然导致对这个单一市场的依赖增加，但对德国汽车厂商而言，在中国市场竞争中领先“至关重要”。中国正在发展成为全球领先的电动汽车和互联驾驶市场。就在最近，大众汽车刚刚宣布计划到2025年向新能源汽车投资100亿欧元。
相反，安永报告显示，德国汽车厂商在西欧的销量停滞不前，在美国的销量下滑1%。
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