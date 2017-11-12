驻韩美军指朝违反停战协定 朝扬言紧握核宝剑对付美国

美国领导的联合国军司令部周三表示，朝鲜上周违反了停战协定。该司令部公布的一段戏剧性的视频显示，一名朝鲜军人为了追捕一名叛逃士兵，越过了朝韩军事分界线。
联合国军司令部说，13日，由于叛逃者逃到了板门店韩国一侧，所以朝鲜军人当时向分界线对侧开火，这也违反了停战协定。
驻韩美军发言人查德•卡罗尔上校在记者会上说，周三早些时候，联合国军司令部要求与朝鲜军方举行会议，讨论违反停战协定的问题。
朝鲜士兵的叛逃发生在13日下午，地点位于联合安全区，即双方军队对峙的小片狭长区域。在联合国军司令部发布的视频中，这名叛逃者驾驶一辆汽车驶向韩国方向，然后离开汽车，越过了分界线，朝鲜军人向他射击。当时有一名朝鲜军人短暂地越过边界，但几秒钟后就退回去了。
这名叛逃者在分界线以南约50米的地方被发现，身上因枪伤流血，被直升机送往医院。医生说，他已经恢复了意识。
【朝中社平壤11月22曰电】朝鲜外务省发言人22日就美国宣布把朝鲜重新列入“支恐国家”名单一事，回答朝中社记者提问。回答内容如下：
美国上演了把朝鲜重新列入“支恐国家”名单的丑态。继特朗普在联合国舞台上抛出“灭绝”朝鲜的妄言之后，给朝鲜贴上“支恐国家”标签，是对朝鲜的严重挑衅、粗暴侵害。
美国将朝鲜重新列入“支恐国家”名单，向全世界淋漓尽致地暴露了它要使尽一切手段和方法来扼杀朝鲜的思想和制度。
美国以对朝鲜贴上“支恐”标签来发起挑衅，却大谈“和平解决”，它可怜的窘相倒使朝鲜进一步坚定这样的哲理：朝鲜选择的道路是千真万确的，要更加继续紧握核宝剑。美国将对其悍然冒犯朝鲜的所作所为招致的后果承担全部责任。
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