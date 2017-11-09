中国独角兽公司快速崛起 政府鼎力扶植创新

德媒称，本周五（10日）将有数百万中国人深夜紧盯手机，从午夜开始疯狂下单，之后的24小时全国都会沉浸在购物狂欢中。直到9年前，11月11日在中国还是普通的一天。2009年，一家初创公司将所谓的“光棍节”变成一场购物狂欢。
据德国《南德意志报》网站11月7日报道，这家公司的理念是，单身的人至少应该以最实惠的价格为自己买点好东西。如今约有1.5万家企业参与进来，提供丰富的折扣商品。去年仅“双十一”当天的销售额就达到1207亿元人民币。
报道称，一切源自英语老师马云1995年首次前往美国并在那里接触到互联网。他在西雅图朋友家的电脑上向搜索引擎中敲入了两个词“啤酒”和“中国”，但没有任何搜索结果。回国后马云立即开始行动，从马老师变成了中国首位互联网企业家。
如今，中国政府对初创公司的扶持比其他任何国家都大。据报道，中国每天新成立1.5万家公司，其中很多受到国家扶持。政府近年来设立数百家基金推动本国技术发展。曾因廉价工厂而得名“世界车间”的中国要变身为创新驱动的经济体。为此，政府选中了包括飞机制造、医药技术和电动车在内的10个行业，并为此提供巨额资金。2015年，800家基金分得总额2.2万亿元人民币，截至2016年底新增资金3.1万亿元。其中大部分被用到了初创公司身上。
报道认为，与美国大多数重要初创公司落户在不足5000平方公里的硅谷不同，中国的创业企业明显更为分散。这里并没有一个“谷”。中国政府成立了17个国家自主创新示范区，分布在从东部沿海地区到深入内陆的成都。政府的期望是：处处都有初创公司。
实际上，中国的青年创业者们主要集中在三个城市的周边地区：北京、上海和深圳。39%的初创公司选择在首都北京发展，北京的优势在于靠近中央和拥有全国最好的大学毕业生源；20%的初创公司落户中国最富裕城市上海；17%的初创公司选择在广东、主要是深圳登记注册。
一些既编程又生产硬件设备的公司在深圳安家落户。直到40年前，这里还是紧邻香港的一个小渔村。如今深圳的规模已经赶超香港，全球所有重要企业都在深圳周边生产。在这里制作产品样机仅需要短短几周，而在欧洲通常需要数月。
中国的创业先锋马云当时只能在没有大规模援助的情况下自力更生。他的第二个创业点子使其成为中国最大的富豪之一。1999年，马云在其故乡杭州成立了阿里巴巴集团。他的想法很平凡，却也极具创造性：通过一个网站帮助中国的工厂与全球贸易对接。2003年马云扩大经营范围，成立了淘宝——中国的“亿贝公司”。随后马云还创立了自己的在线支付系统支付宝。目前中国已能随处使用支付宝付款。2014年阿里巴巴在纽约上市，融资规模达到250亿美元。
报道称，在硅谷，人们对独角兽公司的定义很简单：估值在10亿美元以上的初创公司。只有很少一部分初创公司能达到这一标准。2010年至2013年，中国每年仅诞生一家独角兽公司，2014年出现了5家，而今年前10个月已新增20家。美国仍然领先，今年迄今新增26家独角兽公司。而欧洲则仅新增9家。
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