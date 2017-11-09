中韩关系打破僵局影响非常重大

美国外交学者网站11月7日发表文章称，在首尔决定部署美国“萨德”反导系统的问题上，韩国和中国已经设法解决了两国关系中的一个长期僵局，这个协议的影响或许非常重大。
文章称，正如韩国和中国外交部协同发表的声明所澄清的，有关协议的大致内容是，韩国将不会接受在其领土上进一步部署“萨德”发射器，并且将无限期地避免参与美国在本地区领导的网络化弹道导弹防御努力。
同时，韩国和中国将恢复正常的外交接触，并很快努力举办一个领导人层级的会晤。
文章称，对韩国来说，这样一个协议的好处是显而易见的：韩国在华企业遭受的损失和中国赴韩游客数量减少导致的收入流失是巨大的，文在寅政府将乐于看到两国关系回归常态。
文章认为，在更高层次上，这个协议的影响或许非常重大。显然韩国会从中受益，但这个协议还代表着，中国从一个美国的盟友那里获得了保证，这个美国的盟友将在它同美国的联盟范围内无限期地避免某种类型的行动。
文章称，有关促成该协议的外交努力，现在依然有一些不为人知。一个尤其重要的问题是文在寅政府在有关协议方面同美国协调的程度。长期以来，韩国一直在研究自主导弹防御能力，而本地区的网络化弹道导弹防御还不是一个重要的优先事项，尽管随着来自朝鲜的威胁加剧，美韩日三方协作有所增加。此外，作为美国试图就在朝鲜半岛上部署“萨德”系统而向中国提供的保证的一部分，它宣称，星州郡AN/TPY-2雷达将永不会在终端模式以外运作，或向美国在东北亚地区的其他传感器发送数据。
文章称，最重要的，人们从这项协议中看到的是，文在寅自己所描述的韩国在美国和中国之间进行的“平衡外交”。
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