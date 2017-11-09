澳决意与美日印重启安全对话 澳官员：效果可能适得其反

澳媒称，澳大利亚不顾北京的担忧，将正式跟日本、美国和印度讨论恢复四方安全对话。
据《澳大利亚金融评论报》网站11月7日报道，这个霍华德时代建立的论坛于2008年解体，因为当时新上台的陆克文政府在中国的压力下退出。
但是，鉴于美日牵头力促重建这个论坛，四个国家的高级官员将在下周的东亚系列会议场外举行会晤。
一位澳大利亚官员说，即便四国领导人不会出席此次场外会晤——他们都将参加此次会议——他们派出“高级官员”与会是“这一领域的重要举措”。这位官员说：“如果你要把乐队重新组合起来，首先行动的是经理。”
另一位官员说，澳大利亚需要在本地区扮演更为积极的角色并且与自由民主制的伙伴们加强合作，以促进基于法规的秩序和多边自由贸易，确保争端和平解决。这位官员说：“我们不应忽视印度作为一个关键战略伙伴的崛起。”
澳大利亚前驻华大使芮捷锐7日在《澳大利亚金融评论报》上撰文警告说，四方安全对话可能适得其反。他说：“鉴于澳大利亚在经济上对中国的依赖强于其他任何国家，澳大利亚为什么想要加入中国认为与自身利益敌对的组织，这很奇怪。”
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