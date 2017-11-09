打击目标还能“挑三拣四”？外媒：美军新型炸弹会分辨目标

据美国《国家利益》双月刊网站10月26日报道称，美国空军对第2代小直径炸弹（SDB-II）完成了一系列严格的高速风洞试验，使这款武器可能在2018年部署到F-15战斗机上。雷神公司表示，SDB-II炸弹可以在任何天气条件下从40英里外摧毁移动目标。
按照设计，SDB-II炸弹将用于在各种天气条件下摧毁移动目标，比如在皮卡车上处于移动中的小股“伊斯兰国”组织成员或恐怖分子战斗人员。
在白沙导弹靶场进行的SDB-II实弹测试中，空军的一架F-15“鹰”战斗机摧毁了一辆移动中的模拟T-72坦克。
报道称，雷神公司的官员解释说，模拟T-72坦克在被SDB-II摧毁时正以作战状态行进。
到目前为止，SDB-II的大部分测试是在空军F-15“鹰”喷气式战斗机上进行的，不过这款武器也在F-35联合攻击战斗机上进行了安装和测试。
雷神公司和美国空军方面的官员表示，这款新型炸弹到2018年将可以在F-15E战斗机投入使用。
“这种进展平稳。它在测试过程中很顺利。我们在2015年6月开始小批量试生产144枚炸弹。最初计划用于F-15E战斗机。海军正谋求将其挂载在F-18战斗机上。”空军采办代表阿诺德·邦奇中将几个月前接受“侦察勇士”网站采访时表示。
报道评论称，这种武器对于打击“伊斯兰国”组织的战斗人员极为重要，因为这些人一贯故意混迹于平民当中，并在阴雨天或恶劣天气下外出活动，以避免被头顶上的侦察装备发觉。
虽然美国空军目前使用的GBU-54激光制导炸弹能够摧毁移动目标，但新的SDB-II炸弹能够在更远距离并在各种天气条件下做到这一点。此外，SDB-II炸弹加装了双向双频数据链路，从而能够在飞行中改变目标或校正目标位置。
外媒称，雷神公司的官员说，到2020年，SDB-II炸弹将可以在F/A-18“超级大黄蜂”上使用。
雷神公司的官员透露，工程师们还正规划将这款炸弹融入F/A-18E/F“超级大黄蜂”和F-16战机的作战系统中。
报道称，GPS和激光制导武器已经存在了数十年，但它们主要用于打击固定或静止目标。
SDB－II炸弹的一个关键组成部分是被称为三模式寻标器的技术，这个制导系统可以使用毫米波雷达、红外引导和半主动激光技术来引导武器。
三模式寻标器可以提供一系列的目标指引和瞄准选项，这些选项通常不会在同一个系统中一起使用。毫米波雷达使武器能够在恶劣天气条件下导航，其他指导系统在这些天气条件下也许会无法找到或确定目标。成像红外制导则使武器得以追踪到热能信号，比如敌方车辆的温度。半主动激光技术可以使用来自空中或地面的激光指示器将武器引导到确切位置。
此外，雷神公司官员说，SDB-II炸弹通过使用双向Link16型和UHF型数据链路增添了跟踪飞行中目标的能力。在运用这种功能时，毫米波雷达先打开，随后数据链路给它一个信号，告诉寻标器从哪里入手查看。然后，武器就可以打开使用热寻技术的红外线。
雷神公司官员解释说，SDB-II炸弹的重量只有208磅，比大多数其他机载炸弹都要轻，所以F-35联合攻击战斗机可以配备8枚SDB-II炸弹。
如果武器是装在内部武器舱里而不是外挂武器吊舱里，那飞机就可以成功保持隐形属性，因为武器的形状或轮廓不会被敌方雷达探测到。
据雷神公司官员解释，SDB-II炸弹可配备爆破弹头，它能穿透敌方装甲。
此外，SDB-II炸弹还能够对目标进行分类，也就是说它可以按照编程只打击车队里的坦克而不伤及其他移动车辆。雷神公司官员说，这款武器能对坦克、船只和轮式目标进行分类。
报道称，据估计，整个SDB-II炸案的生产流程的潜在成本将是27.92亿美元，预计将生产1.7万枚SDB-II炸弹，其中1.2万枚供应空军，5000枚供应海军。
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