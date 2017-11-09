印拟在中印边境建17条隧道

尽管围绕73条印中边境公路的工程仍在继续，印度同时正着眼于在整个实际控制线沿线地区建立更好的互联互通。那个选择就是隧道。
印度计划在实际控制线沿线修建17条隧道。区别于公路，隧道将能够确保通往实际控制线的距离显著缩短，而且能够保障全天候的连通性。
这将令军队和充足的供应——甚至是在大雪封锁重要公路的时候——能够在类似洞朗对峙这类危机或是一场未来冲突发生的时候迅速到达战略地点。
在从拉达克到阿鲁纳恰尔邦(即我藏南地区—-本报注)的整个实际控制线沿线地区，军事哨所和平民因为大雪或是暴雨一年之中约有六个月的时间处于与世隔绝状态。
这个问题在战略要地拉达克地区尤为普遍。武装部队的唯一选择就是通过空中支援运送人员和物资。
印度正寻求在实际控制线沿线地区修建73条印中边境公路。这些公路也将确保边境地区的发展。负责修建其中61条公路的边境公路机构已经完成了27条的修建工作。
但是，这项开始于1999年的工程和边境地区其他公路的修建工程都面临各种挑战。首要的问题是征地。此外，喜马拉雅山脉历来多发地震、山体滑坡和雪崩。狂风暴雪常常造成严重破坏，令建设工作无法进行。
另一方面，边境公路机构正着眼于修建隧道以避开公路建设面临的问题，从而实现更强的连通性。
隧道将减少车辆运营成本和在敏感地区部署军队从事安全保护任务的必要性。隧道还将确保与以往在冬季与大陆切断联系的地区的全天候连通性。
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