韩国为特朗普设的晚宴加了什么“料”？竟让日本这么不爽

韩国总统文在寅7日在总统府设宴欢迎美国总统唐纳德·特朗普，这顿饭却让日本政府看着“不爽”，认为韩方给这顿饭“加了料”。
晚宴上，韩方不仅安排88岁的原“慰安妇”李容洙与特朗普握手、拥抱，还把“独岛虾”作为一道菜的原料。
李容洙坚定反对韩日政府2015年达成的“慰安妇”问题“最终解决”协议。“独岛”在日本称“竹岛”，日本、韩国和朝鲜均主张对这一岛屿拥有主权。独岛一直由韩方实际控制。
韩方事先公布了李荣洙将出席晚宴，也公开了菜单。韩方官员说，安排李荣洙见特朗普，意在体现“韩日之间有‘慰安妇’等历史问题”，确保美方对这两个亚洲盟国之间的历史问题有“平衡观点”。至于晚宴的菜品安排，则是考虑特朗普喜好的同时，体现“韩国特色”，“传达韩国文化”。韩国《朝鲜日报》报道，韩方以“独岛虾”招待特朗普，意在向美方传达韩方对这座岛屿拥有主权的立场。
“独岛”在日本称“竹岛”，日本、韩国和朝鲜均主张对这一岛屿拥有主权。独岛一直由韩方实际控制。
日本内阁官房长官菅义伟在7日的记者会上对韩方的安排表达了不悦。菅义伟对韩方的做法表示“不解”，称日美韩强化合作应对朝核问题之时，“应避免作出给密切合作带来不利影响的举动”。他还强调，日韩已经就“慰安妇”议题达成“最终、不可逆”的解决方案，“日方将利用各种机会持续要求韩方切实履行协议”。
菅义伟说，日方已经通过外交渠道向韩方表明了日方立场。共同社则援引一名日本政府官员的话报道，日方已经向韩方提出“抗议”。
韩国总统朴槿惠执政期间，韩国时任外长和日本外相2015年12月在首尔宣布，两国就“慰安妇”问题达成“最终解决”协议，日方出资设立“治愈金”，但拒绝提供“赔偿金”，也不承认日方对“慰安妇”问题负有法律责任。文在寅则多次说，这份协议未获得多数韩国民众支持，日本政府应该承认在“慰安妇”问题上的法律责任并公开、正式道歉。
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