疑被俄利用干涉大选 美议员“拷问”社交网站

美国国会10月31日就俄罗斯涉嫌干预美国总统选举举行听证会，出席作证的“推特”、谷歌和“脸书”等社交网络企业的代表因旗下平台涉嫌遭到利用而接受议员轮番“拷问”。
路透社报道，“脸书”公司首席法律顾问科林·斯特雷奇、“推特”总法律顾问肖恩·埃杰特和谷歌公司执法和信息安全主管理查德·萨尔加多等约50名企业代表当天在参议院司法委员会一个小组委员会作证。
“脸书”公司在听证会前一天指出，2015年1月至今年8月，与俄罗斯互联网研究所有关联的账户曾在“脸书”旗下平台发布8万条贴文，1.26亿人次的美国用户可能看过这些内容。斯特雷奇在听证会上再次承认这一情况。
“推特”方面则表示，已发现2752个账户与俄互联网研究所有关，这个数字是“推特”三周前通报数量的近14倍。这些帐户已被关闭。“推特”还发现3.6万个俄罗斯机器人程序，自动发送与大选有关的140万则贴文，这些内容大约被浏览2.88亿次。此前，“推特”公司指认“今日俄罗斯”电视台和俄罗斯卫星通讯社干涉去年美国总统选举，宣布禁止这两家媒体名下所有的“推特”账户打广告。
谷歌公司说，发现两个与俄罗斯组织有关的账户在去年美国大选期间花4700美元（约合3.1万元人民币）在谷歌平台打广告。此外，谷歌旗下视频分享网站“优兔”的18个频道与“俄罗斯特工”有关，共发布1080则视频。
三家企业承认，旗下平台账户遭到利用的情况要比先前报告的更为严重，这些企业对此十分重视。
“我们认为，外国干涉（大选）的行为不可接受。”斯特雷奇说，“脸书”已出台相应措施，比如，计划在2018年年底前新增2万名广告审核和安全人员，这一数字是现有人数的两倍。
不过，出席听证会的参议员认为，这些网络企业做得“远远不够”。民主党籍参议员理查德·莱希指责涉事企业在解决平台遭利用问题上的滞后性。
“我很欣赏这些努力，但我认为还不够，”民主党籍参议员埃米·克洛布彻说，她提议出台有关法案，要求社交媒体公开广告购买者信息等，以更好进行审查。
美国情报部门指认俄罗斯在去年美国大选期间对民主党实施网络攻击，以影响选情。俄罗斯政府多次否认这一指控，指责美方试图借此转移国内民众注意力。（新华网）
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