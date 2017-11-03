美或对进口太阳能板征35%关税 太阳能行业起分歧

美媒称，美国联邦贸易官员建议特朗普政府对进口太阳能板征收最高为35%的关税，以保护美国太阳能板制造商免遭低价进口产品的冲击，低价进口产品削弱了这些公司的竞争力。
据美国《华尔街日报》网站10月31日报道，美国国际贸易委员会成员10月31日概述了各种建议，包括实行进口配额和征收许可费。他们现在必须将这些建议提交白宫，白宫将在明年1月前决定是否采取行动或者采取哪些行动。
几个月前，两家焦头烂额的太阳能板制造商苏尼瓦公司和太阳能世界（美国）公司向美国国际贸易委员会提出申诉，要求对进口太阳能电池征收关税。太阳能电池是太阳能板的组成部分，也是这两家企业都生产的产品。苏尼瓦和太阳能世界还谋求要么对太阳能模块规定一个底价，要么对进口电池和模块实行配额，目的是帮助国内制造商与主要来自亚洲的进口产品竞争。
10月31日，大多数贸易委员建议总统对进口太阳能板和电池征收关税。但对关税数额的建议因人而异，而且都低于苏尼瓦和太阳能世界的要求——两家公司要求对电池和太阳能板分别征收每瓦25美分和32美分的关税。一名委员建议实行进口产品销售许可制度，那会限制太阳能产品的大量涌入。
这件事在太阳能行业引起分歧。有些太阳能板制造商称，它们面对定价过低的进口产品需要保护，而太阳能板安装企业及业内其他企业则反驳说，关税会导致消费者承受的价格上升，因进口便宜产品而变得对民有利的太阳能电池的需求量也会受损。双方都声称这关系到成千上万的美国就业岗位。
太阳能工业协会对这一申诉持反对态度，其负责人阿比盖尔·罗斯·霍珀表示，国际贸易委员会的建议虽然没有达到两家企业的要求，但仍对整个太阳能产业“极具危害性”。
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