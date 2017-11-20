朝鲜加紧建造弹道导弹潜艇

根据研究朝鲜问题的北纬38度网的最新卫星图像分析，朝鲜正“紧锣密鼓地建造和部署其首艘可用于实战的弹道导弹潜艇”。
这些图像是有力的提醒，表明朝鲜除了开发从陆地发射的洲际弹道导弹外，也花了多年时间发展从潜艇发射远程导弹的计划。北纬38度网是美国约翰斯•霍普金斯大学美韩研究所有关朝鲜的网站。
朝鲜已经有潜艇的设计原型以及可沉入水下的发射驳船，并已进行了多次试射。但从最新卫星图像可以看到，朝鲜东海岸的新浦造船厂正进行重大工程，扩充其建造设施。同时有证据显示，朝鲜可能正建造另一艘可携带导弹的潜艇。
图像显示两个巨大的圆形物体，可能是潜艇耐压壳体的组件。从其大小估计，这些物体可能被用于现有的“新浦”级潜艇设计原型的后续版本。
据北纬38度网称，卫星图像显示，今年以来，该造船厂大型建造厂房旁边的工地不断有配套件进出，龙门起重机和塔式起重机一直在定期移动，这一切都暗示朝鲜正在实施“持久和活跃的造船计划”。
在一处导弹静止试验支架附近也有一些作业正在进行中，似乎是想复制从潜艇的船体内发射导弹的过程。
单靠卫星图像难以评估朝鲜潜射导弹计划的进展，国际战略研究所资深军备控制专家马克•菲茨帕特里克对英国广播公司说，如果朝鲜遭到旨在清除其核力量的攻击，这些潜射导弹将给予朝鲜第二次打击的能力。
菲茨帕特里克还说：“到目前为止，朝鲜常常令分析人士感到意外，在导弹开发的步伐上超出预期。”
从水下潜艇发射导弹是非常特殊的挑战。目前朝鲜只是使用了水下试射驳船，海基导弹计划还远未能投入使用。但这一计划是平壤战略野心的一个标尺，也是表明平壤不太可能在短期内放弃其核武库的另一个迹象。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost