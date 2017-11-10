伊朗总统严肃警告沙特不要玩火 称其“什么也不是”

外媒称，在中东两个对抗大国伊朗与沙特紧张加剧之后，伊朗总统哈桑·鲁哈尼8日对沙特提出严肃警告，劝沙特不要玩火。
据法新社11月8日报道，在德黑兰支持的也门胡塞叛军向利雅得发射导弹遭遇拦截之后，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼指责伊朗“直接侵略”沙特。
鲁哈尼在国家电视台转播的电视讲话中说：“你们知道伊朗在该地区的实力和地位，比你们还强大的人都无法在这里造次，你们什么也不是！”
他还说：“美国及其盟友调动各种手段对付我们，却无计可施。”他指的是伊拉克在西方和阿拉伯国家支持下在1980年对刚刚完成革命的伊朗伊斯兰共和国发动战争。这场冲突8年后才结束。
鲁哈尼还说：“如果你们认为伊朗不是你们的朋友，美国和犹太政权才是你们的朋友，你们就犯下了战略和考量错误。”这番话针对的是以色列总理本雅明·内塔尼亚胡最近关于伊朗“威胁”导致以色列与阿拉伯邻国的关系前所未有地亲近这一言论。
报道称，自4日晚胡塞叛军的弹道导弹穿过利雅得机场上空以来，沙特和伊朗就在也门问题上打起了激烈的口水战。
沙特当局指责伊朗在背后的动作“相当于战争行径”，伊朗则否认一切控诉，主张缓和，但白宫支持利雅得攻击德黑兰。欧盟呼吁各方保持冷静，利雅得与伊朗紧张复起恰逢华盛顿质疑伊朗核协议的多事之秋。
另据路透社11月8日报道，埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西8日表示，他反对针对伊朗或德黑兰支持下的黎巴嫩真主党发动军事打击，称中东的动荡太多了。塞西承诺在沙特与伊朗的对峙中支持前者。
在被问及针对伊朗和真主党发动打击的前景时——两天前，沙特以真主党的“侵略行为”为由指责黎巴嫩发动战争，塞西强调了给局势降温的重要性，塞西说：“我一直反对战争。”塞西说：“我曾经说过，我还会再说一遍，海湾的国家安全就是埃及的国家安全。我对沙特智慧和坚强的领导人有信心。”
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