美国商人带着辣酱到中国开网店：坚信自己能创造“老干妈”式成功

斯考特·欧文斯（Scott Owens）并不知道中国的“老干妈”，但是自从今年夏天见到了来自中国的企业家马云之后，这位美国底特律的辣酱商人就确信，他也可以在中国市场创造“老干妈”式的成功。
就在美国总统特朗普带着他的贸易议题开启中国之旅前夕，斯考特也和妻子来到了中国，斯考特将中国视为希望之地。
“我们对未来进入中国市场非常乐观，希望这能够开启我们更多的访问，中国人很快就能够品尝到美国的辣酱啦！”
事实上，越来越多与斯考特相似的美国商人正在通过电子商务平台将产品卖到中国。中国消费者也正在支撑起美国中小企业的创业梦想。
美国“老干妈”遇上马云
在第一次见到马云之前，斯考特在底特律的创业者中已小有名气。8年前，在美国汽车企业大裁员的浪潮中，斯考特丢掉了工作。在经历了失业的痛苦之后，斯考特决心将制作辣椒酱的业余爱好变成自己的事业。
2011年，斯考特在妻子的帮助下创办了家庭企业欧文斯家庭食品公司，两年后推出的Scotty O'Hotty辣酱一举成功，如今这款辣酱已经进入美国十多个州的超市。
斯考特并没有就此满足，创业的成功激发了他的雄心壮志，他希望把自己的辣酱推向世界。马云的出现让他看到了希望。
2017年6月，阿里巴巴在底特律的科博会展中心（Cobo Center）举办了一场名为“门户17”（Gateway17）的中小企业大会，目的是为美国中小企业、农场主和企业家创造更多机会，帮助他们将产品卖到中国，带动中美贸易。
这个中小企业大会是今年1月马云与当选美国总统不久的特朗普初次见面时向其提出的。当时，马云曾向特朗普承诺，将帮助他为美国创造100万个就业岗位。
斯考特有幸作为高盛集团“10000家小企业”项目成员和底特律农贸市场公司的特邀嘉宾参加了这次盛会，并且幸运地与马云进行了简短的交谈。回忆起这次见面，斯考特的兴奋之情溢于言表。
“当马云先生来到我们的展位并且要听我们的故事的时候，我们高兴极了。”斯考特说，“他对底特律的创新活动非常感兴趣，他也很喜欢我们的‘超辣死神’辣酱。”
尽管与马云的见面非常简短，但是斯考特却打定了要到中国开拓市场的主意。斯考特说，近年来密歇根州成立了很多中小型的食品企业，他们都对中国市场很感兴趣。
眼下，斯考特和妻子正跟随密西根州农业食品访问团在中国考察，希望能够尽早进入中国市场，而在这个过程中他们非常看重中国的电子商务平台。他们不仅希望Scotty O’Hotty 辣酱将来能够进入中国的超市、餐厅，也希望能够进入电商领域。
““我们的产品配方风味很独特，而且原料都很自然。我们正在寻找机会在中国开网店，这是我们中国之行的一部分。”11月7日，正在上海考察的斯考特称，“下午我们就将去杭州，我们将寻找在天猫开店的机会。我们想要建立真正的伙伴关系，所以我们希望面对面的交流。见到正确的人，用正确的方式把我们的产品带到中国。”
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