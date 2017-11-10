俄欲性招待特朗普 美媒：特朗普保镖一口回绝

美国国家广播公司（NBC）今天报道，美国总统特朗普的前保镖希勒证实，2013年特朗普访俄，确实有俄国人主动想安排5名女性给特朗普，但希勒当时一口回绝，“我们不做这种事”。
联邦众议院情报委员会本周就“通俄门”调查约询希勒（Keith Schiller），NBC引述两名匿名消息来源指出，希勒作证证实，2013年特朗普访俄，在环球小姐选美举行前、曾参与一场大型商业会议，会后，有俄国与会者主动接近、并愿意提供“5名俄国女性”到特朗普当时于莫斯科下榻的饭店。
但希勒说，他当下听到这种说法认为这简直开玩笑，立刻回绝对方“我们不做这种事”。
报道说，俄国人主动要求提供特朗普性招待发生在当天上午，而希勒当晚陪同特朗普返回饭店的途中、两人“笑谈”聊起这件事，特朗普最后“独自就寝”，希勒作证时还说，他还站在特朗普房间门口好一阵子，没有立刻回房。
去年美国总统大选期间，就有所谓来自英国情报单位的消息指出，特朗普2013年访俄，有不可告人的行为，影射特朗普在当地召妓，让俄国政府掌控得以威胁他的黑资料，特朗普曾怒斥，这全是谣言与小说杜撰情节。
希勒作证时更说，所谓的英国情报，“我的老天爷，这全是鬼扯”。
希勒跟随特朗普多年，他在竞选期间以剽悍的维安作风，对待抗议特朗普的民众，曾引发媒体讨论。
希勒年初随特朗普进入白宫，但华盛顿盛传，自从白宫幕僚长由凯利（John Kelly）接任后，希勒因和凯利的行事风格不同，且不满凯利限制他与特朗普的接触，才离职走人。（中央社）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost