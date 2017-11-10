中国展示3种高超音速飞行器：可挫败反导系统

美国华盛顿自由灯塔网站11月8日发表比尔·格茨的文章《中国展示新型高超音速攻击飞行器图像》称，中国公布了正在研制中的高超音速攻击飞行器的首批图像。这种神秘的飞行器可携带核弹头突破美国导弹防御系统。10月8日，中国中央电视台播放了4种不同飞行器或导弹的图片。美国情报机构确信这是高超音速攻击飞行器的实体模型，包括已知的DF-ZF。这是中方首次公布高超音速飞行器图片。
2014年1月，自由灯塔网站首次报道了中国这款高超音速飞行器的初次试飞。自那以来，中国又进行了6次试飞。美国情报官员认为，该项目是中国的重点研发项目。
美国官员告诉国会，中国新型高超音速飞行器的初步用途是携带核弹头突破美国的全球导弹防御系统。中国认为，该系统未来会针对中国导弹。
DF-ZF型滑翔飞行器是中国最先进的高超音速飞行器。这种飞行器从弹道导弹上发射，然后滑行飞向近空目标，其速度可达5至10马赫——即每小时3836英里（1英里约合1.6公里）至7672英里。
这么高的速度需要特殊材料和电子元件，它们能够承受高速带来的高温及高压。
10月8日播出的节目报道了中国高超音速风洞的研发进展情况，这种风洞可用于测试高速攻击飞行器。这套名为JF12激波风洞的测试系统位于北京。中国科学院技术人员姜宗林告诉中央电视台，这种风洞相当于美国一种“很著名的”风洞，“已达世界先进水平”，能够揭示美国研究人员尚未发现的有关高超音速飞行的很多问题。
姜宗林指出，JF12两天做一次风洞试验，目前的测试项目已经排到了年底。
报道说，中国希望将下一代高超音速飞行器的速度提高到5马赫以上。报道展示了处于不同研制阶段的3种高超音速飞行器，包括一种三角翼型的滑翔飞行器，还有一种外形类似弹道导弹最后一级的武器。
美媒报道称，今年7月，美国战略司令部司令、空军上将约翰·海滕说他对中俄研发高超音速导弹感到担心。美国家航空航天情报中心在今年夏天公开的一份报告中指出，高超音速滑翔飞行器是一种新型武器，也是一种全新威胁。
美国空军资助的一项调研去年发出警告，美国在方兴未艾的高超音速武器竞争中落后了。调研报告说：“中国与俄罗斯已经试飞了高速机动武器，可置前沿部署的美国部队、甚至美国本土于危险之中。这些武器的机动性可挫败现有导弹防御体系及武器。”
国际评估和战略研究中心的中国武器专家里克·菲舍尔表示：“中国中央电视台的这个节目进一步证明了中国正在研制高超音速机动式重返大气层载具，解放军一些专家暗示这种武器未来也可能从解放军军舰上发射。”
报道称，菲舍尔说，中国研制的高速机动弹头是个重大威胁，因为“美国现有的导弹防御系统要想拦截这种弹头非常困难”。
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