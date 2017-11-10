中国边境城市旅行社暂停平壤游

中国外交部周三表示，中国将全面、严格执行联合国安理会有关涉朝决议，如果确实违反安理会相关决议规定的活动或行为，一旦查实，中方会依法严防查处。中国外交部发言人华春莹例行记者会上说，中国坚持通过对话协商解决问题。
【路透社北京/首尔11月7 8电】五位消息人士周二告诉路透社，中国边境城市丹东的旅行社接到通知，暂停赴朝鲜首都平壤的旅游业务。
美国总统特朗普周三将对中国进行首次国事访问。美国一直在向中国施压，要求中国采取更多措施来遏制邻国朝鲜。
旅游业是朝鲜余下为数不多赚取硬通货的一个方式，因为过去一年，联合国加强对朝鲜的制裁，限制其包括煤炭、海产品和纺织品在内的主要出口产业。
“这让人很意外，今天收到通知前，我们根本没想到会这样。”运营丹东至朝鲜旅游线路的一位旅游运营商表示。他称命令是丹东市旅游部门发出的。
开展朝鲜旅游的旅行社大多位于丹东。丹东是中国中朝边境的主要贸易中心。
丹东的旅游公司周二接到通知，从周三起只允许提供赴新义州的一日游服务。新义州与丹东隔江相望，是中国游客朝鲜一曰游的热门目的地。
消息人士称，前往平壤和其他地区的较长行程旅游线路被暂停，等待进一步通知。许多中国旅行社经营到朝鲜的三日游及更长行程项目。
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