受阻美审查机构 忠旺放弃收购美金属生产商交易

美媒称，一家中国公司以11亿美元收购一家美国金属生产商的交易因美国政府的反对宣告破裂，这是中国和美国公司之间又一起因国家安全问题而未能成行的交易。
据美国《华尔街日报》网站11月14日报道，忠旺美国（Zhongwang USA LLC）此前向位于克利夫兰的铝产品制造商爱励铝业有限公司（Aleris Corp.）的私募股权所有者发出收购提议，这原本会成为中国公司收购美国金属制造商的最大一笔交易。
但这项交易在今年夏季受阻，原因是未能获得美国财政部下属的美国外国投资委员会（Committee on Foreign Investment in the U.S.，简称CFIUS）的批准，后者是一个跨部门机构，负责审查外国投资可能涉及的国家安全问题。
据参考消息网-出海记记者从中国忠旺了解到，忠旺美国宣布已与爱励达成一致，终止双方的合并协议。约15个月前，即2016年8月，忠旺美国宣布以23亿美元并购爱励，然而由于该交易在获得美国外国投资委员会（CFIUS）的审批方面存在较大不确定因素，并购双方选择让协议于2017年11月12日期满后终止。
忠旺美国对于收购未能推进感到失望，该公司发言人表示：“忠旺美国承诺保障就业，及向爱励提供远超收购价的资金支持。这项并购对美国劳工和忠旺美国而言均是双赢的交易，不仅可为美国肯塔基、俄亥俄、密歇根和爱荷华四个重要的州府提供具有吸引力的劳工就业机会，忠旺可观的额外投资亦会提升生产力，从而增强美国竞争力，并为上述四个州提供超过1000个新增职位。”
该公司发言人并表示：“虽然交易的结果令人深感遗憾，但是对于忠旺美国来说，这是一段极具建设性的过程。我们对爱励优秀的管理层及员工表示敬佩，他们确实是一支一流的团队。”未来公司及其投资者将会继续寻求拓展机会，包括在美国及世界其他地方开展积极的、能够创造就业机会的并购。
《华尔街日报》网站报道称，爱励铝业一位发言人也表示，没能获得CFIUS的批准最终导致交易失败。爱励铝业表示，虽然不是想要的结果，但该公司仍将致力于自己的发展战略，并且过去一年在提升能力方面已取得了巨大进展。
据报道，忠旺的收购提议遭到美国国会和美国钢铁工人联合会（United Steelworkers）的反对。2016年11月，十几名参议员要求奥巴马政府阻止这项交易，据时任美国财政部长雅各布·卢（Jacob Lew）收到的一份信件的副本显示，参议员当时提出的理由是，这笔交易会直接威胁到美国的国家安全，包括危害美国敏感技术的制造基础。
报道称，据一位知情人士透露，其中一个国家安全问题是，年收入约30亿美元的爱励铝业制造的一种材料应用于美国坦克和装甲车。但爱励铝业在去年回应反对意见时表示，该公司2015年用于国防领域的产品不到1%，且没有一件是在美国生产的。
报道称，最近几个月来，几宗中资收购美国公司的交易受到政府更严格的审查。
报道认为，最近提出的立法方案也试图扩大CFIUS的权力，并将特别针对某些中资交易。
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