中国科技行业女性地位更高 已超越硅谷

美国《大西洋月刊》网站11月13日发表题为《在科技行业，中国女性职位高于美国》一文，作者为莎拉·莱西。具体摘要如下：
2015年夏天，我大部分时间都用来报道优步公司在中国的发展，这个数十亿美元的项目最终以轰轰烈烈的失败告终。
优步公司在每一个市场上都有实力惊人的对手，在中国的对手滴滴出行是全世界唯一一个可在资源方面与优步公司媲美的拼车公司。
代表滴滴出行参与竞争的公开面孔是其总裁兼首席运营官柳青。一位女性。一位母亲。
为了进行报道，我重新联系了越来越多在中国的熟人，我震惊于中国企业有如此多的首席级别高管是女性。有如此多人是CEO（首席执行官）、COO（首席运营官）、CFO（首席财务官）甚至CTO（首席技术官）。她们不单纯是团队中管理人力资源或市场的象征性女高层。
硅谷银行在中国有广泛业务，它对这两个科技中心一些显示重大性别差异的有趣迹象很感兴趣。它对美国、英国和中国约900家客户进行了研究，调查女性在高层的际遇。研究结果让没有与中国科技界做过生意的美国人很难相信，做过生意的人觉得显而易见。
当被问到企业内有多少首席级别高管时，54%的美国科技公司回答“一个或一个以上”。53%的英国公司回答“一个或一个以上”。而在中国，近80%公司回答“一个或一个以上”。
我不认为这展示了全面状况，因为我接触过的很多中国公司拥有不止一名女性高管，这些女性担任的职位多种多样。
在董事会级别上，只有34%美国公司称董事会内有一个或一个以上女性董事。39%英国公司称有一个或一个以上女性董事。61%的中国企业有一个或一个以上女性董事。
更疯狂的是，当这些公司被问到是否已有增加领导职务女性数量的规划时，67%的美国公司回答没有，80%的英国公司给出否定答案。同时63%的中国公司回答有。中国女性在公司高层的代表高得多，却仍有更多公司准备创造更平等环境。这三项统计结合起来展现了现实中的“蜂后”神话反例：当一个组织内存在足够多女性高层时，她们就会压倒性地支持其他女性。
彭博新闻社2016年9月报道称，在中国风投行业版图中，这种现象更为极端。根据他们的数据，在美国大企业中，女性投资合伙人占10%，只有一半的公司有女性投资合伙人。在中国17%投资合伙人是女性，令人震惊的是，80%的公司至少有一名女性投资者。
随着进一步调查，我发现关于为何中国职场妈妈境况如此不同，有几点共识。一是因为中国科技行业是突然起步并带来大量机会的。各种各样拥有非传统经历的人获得了机会，在更为成熟的生态系统中，她们是得不到这么多机会的。
中国在科技行业创造了新的榜样和新的模式。这对硅谷的意义比十年前要大，因为他们的公司正与美国公司竞争。挫败优步公司的不是利夫特公司，而是一家中国公司。这场战争的公开面孔是一位女性。一位母亲。这对中国意义重大，对美国也意义重大。
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