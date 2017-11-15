中国超越美国领跑超级计算机领域 性能强悍数量居首

英媒称，在世界速度最快的计算机500强榜单上，中国上榜的超级计算机总数超过美国，名列第一。
据英国广播公司网站11月13日报道，根据最新的超级计算机500强调查，在全球性能最强悍的计算机中，中国占了202台。相比之下，美国有143台计算机上榜，这项一年两次的调查启动25年以来，这是美国上榜计算机数量最少的一次，不过在众多国家中仍然排名第二。日本排在第三，有35台计算机上榜，德国有20台计算机上榜，排名第四。
报道称，在6月份发布的上一期调查中，美国还以169台超级计算机领先于中国，当时中国有160台计算机上榜。这一排名的转变反映出中国加大了对研发的投入——根据前不久一项调查，现在中国的研发经费约占全球研发经费总额的20%。
超级计算机通常是体量巨大、造价高昂的设备，拥有数以万计的处理器，旨在执行专业性强、计算密集型的任务，可以把一次浮点运算理解为运算中的一个步骤，中国速度最快的计算机——“神威·太湖之光”——以每秒9.3亿亿次的浮点运算速度继续领跑全球。相比之下，美国最快的计算机——泰坦——最高速度为每秒1.76亿亿次浮点运算，排名第五。
该榜单的作者们说，最新数据还表明中国在总性能方面超越美国，占该榜单总处理能力的35.4%，美国占29.6%。
该调查的创立者之一埃里克·施特罗迈尔说，中国的许多计算机造出来是为了赚钱，所有者把这些计算机的处理能力租给中国及外国的公司。
他还说：“在榜单最前面也就是榜单的前10名，这些计算机之所以占据这样的位置有两个原因。一个原因很简单，就是在过去常常充当美国称霸科技领域主要象征的市场上领跑可以带来显赫的威望，另一个原因是科学探索与国家安全有关——这些计算机中有许多用于与武器装备有关的运算。”
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