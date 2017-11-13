“人鱼海神”无人机入役美海军 开启海上力量新时代

美国《新闻周刊》网站11月10日报道称，美国海军正迈入海军航空兵力量的新时代。
首架投入现役的MQ-4C“人鱼海神”无人机于今天交付位于加利福尼亚州波因特穆古的文图拉县海军基地。负责研发工作的诺思罗普-格鲁曼公司的一份声明说，该无人机提供了“无与伦比的续航能力和360度的扫描能力，海上情报、监视和侦察任务的范围因而得到极大扩展”。第二架“人鱼海神”无人机将于年底交付该基地。
在接受一系列测试后，这两架飞机将于2018年部署到关岛，将被用来发现和跟踪朝鲜和中国等国的军舰。这些无人机将由VUP-19中队负责操作。该中队绰号“大红”，驻扎在佛罗里达州杰克逊维尔海军航空站，是美海军首支无人巡逻机中队。
“人鱼海神”的升限达5.5万英尺（约合16700米），最长续航时间达24小时，重3.2万磅（约合14.5吨），翼展130.9英尺，机长47.6英尺。
“人鱼海神”无人机经过特殊设计，能抵御恶劣天气，拥有硬度更高也更厚实的机翼。该无人机还能在无需远程操作人员的情况下规划航路，并装备有甚至能在夜间拍照摄像的成像传感器。
预计海军最终将拥有68架“人鱼海神”无人机，它们将最终部署在佛罗里达州、意大利以及中东的一处尚不明确的地点。
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