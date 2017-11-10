男生送巧克力表白 女孩霸气回寄1葱1蒜：你“蒜”哪根葱？

“哈哈，大家猜猜剧情，笑不趴下你来找我。“11月8日，山西一高校同学们的朋友圈都被这条朋友圈刷屏了，虽然大家不知道主人公是谁，都被这一狗血的剧情笑得前翻后仰。
几经辗转，终于联系到了发朋友圈的小张，在记者的一再保证不公布主人公姓名的前提下，小张才讲述了这个事情的始末，原来是舍友小赵求爱不成而导致的。
小赵是理工科的大二学生，从未谈过恋爱。上高中时，他对班里一女孩产生好感，慢慢发展成暗恋，至今已有三年多。上大学后虽一直联系，但女孩却无感。
“他天天念叨那女孩个子不高，眼睛大大的，皮肤特别白，一直都是他心中的‘女神’，我们舍友们都知道。”小张说。高考后，女孩去了天津，小赵留在了山西，因为性格内向，两人高中时交集并不多。
上大学后，小赵总是想法子找理由给女孩打电话、发微信，有时候女孩电话里笑了或是回复信息及时，他都能高兴大半天。小赵说，他旁敲侧击地问过女孩对自己感觉咋样，女孩每次都说没啥感觉，但他觉得只要坚持，迟早有一天能获得“女神”的芳心。
11月1日“小光棍节”那天，在小张和其他室友的怂恿下，小赵买了一盒一百多元的巧克力，还写了一张表白卡片一起寄给女孩。之后的时间里小赵每天盯着快递到哪了，女孩签收的那天他既兴奋又紧张。
女孩收到快递后没和小赵说啥，过了一天才告诉给他寄了个快递，记得收。收到快递拆开前他还抱着一丝幻想，谁知拆开快递扑面而来一股味道，打开一看是葱和蒜，里面还夹着张纸条。男孩看完纸条明白了，女孩的意思是：你“蒜”哪根葱！小赵这几天都闷闷不乐，他说被“女神”伤了心，需要时间来“疗伤”。看着纸条上的字，室友们分析，这多半是女孩的男朋友干的这事。可能女孩也会觉得烦，但干出这事的几率不大。
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