中菲将就南海争端进行谈判 拟签协议防"海上误判"

外媒称，菲律宾国防部长8日表示，中国和菲律宾将就起草军事协议进行谈判，以避免海上“误判”。
据路透社11月8日报道，菲国防部长洛伦扎纳表示，今年8月在南沙群岛的中业岛附近，菲律宾想在铁线礁上搭建临时建筑，但中方表示反对并派遣舰船前往该地区。
菲总统杜特尔特随后下令撤走部队，以化解紧张局势。那里的建设也停了下来。
洛伦扎纳表示：“我们打算和中国坐下来谈一谈，起草和签订一个协议，以便立即解决任何这样的事件。”他希望今年就开始谈判。
另据美联社11月8日报道，菲律宾国防部长8日说，在中国提出抗议后，菲律宾总统杜特尔特下令停止了在有争议的南中国海地区的建筑工程。这是他首次透露关于新的领土争端的详情。
洛伦扎纳说，8月中菲出现关于铁线礁的争端，促使中菲考虑进行谈判，达成某种协议，以使双方能够避免此类事件升级到失控状态。
在外交部长卡亚塔诺建议让中国与菲律宾达成协议、暂停在争议海域的建筑工程后，杜特尔特作出了以上决定。
报道称，当时两名菲安全高官说，在发现菲律宾人出现在铁线礁上后，三艘中国海军舰船、一艘中国海警船和十艘渔船开始监视铁线礁。
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