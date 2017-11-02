法媒披露法军舰南海航行见闻：赞赏中国战机专业回应

据法国《世界报》11月1日报道称，10月20日，法国海军最新装备的“奥弗涅”号多用途护卫舰自马来西亚军港哥打基纳巴卢出发，向南中国海海域航行。这是这艘擅长反潜的护卫舰首次执行完全的军事任务。
报道称，法国海军在南中国海的航行是系统化的。法媒称，法国舰只均在国际水域航行。
法媒称，“奥弗涅”号护卫舰舰长表示，中国“不是威胁”。他宣称：“就像别的船只一样，这里涉及的只是在国际水域的简单通行，用没有敌意的过境彰显航行权。”法国希望和美国的行为区分开来。
“奥弗涅”号在向北纬10度线航行时，舰上雷达和身份识别系统关闭、声呐关机、NH-90直升机入库。
10月20日，法军水兵们被要求自20点开始进入战位。信号旗、探照灯和照相设备就位，12.7毫米机枪也已安装在舰桥侧翼。舰长强调：“我在等待被盯上……需要以海事安全名义而不是战争法则谨慎行事，我将以同样的速度保持同样的路线。”
在10月21日时，“奥弗涅”号已经跨过北纬10度。在无线电中，值班长喊到：“法国战舰！”雷达再次运转，但是没有回应。没有舰只向“奥弗涅”号驶来。从舰桥上发现了一些看来是渔船的小船。
报道称，出航已有2个月的“奥弗涅”号的水兵们已经疲倦。在设计时将舰员数量减半的这种多用途新型护卫舰让人们耗尽精力，无休止的警戒考验着人们的神经。舰上的主动声呐整晚都在进行搜索，尖锐的声音让舰员难以入梦。
报道称，当法国护卫舰航行时，一架中国海上巡逻机也在附近飞行。这显示了如有必要，中国可以在南海海域派遣军事警戒力量。
法媒称，法军舰长判断：“中国战机的做法非常专业。舰只从未感到受威胁。”巡逻机围绕“奥弗涅”号转了一个圈，向南飞之后又拉升向北。在此期间，护卫舰2次改变了航线，而飞机也随之2次变更航。
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