法媒披露法军舰南海航行见闻：赞赏中国战机专业回应

“奥弗涅”号在向北纬10度线航行时，舰上雷达和身份识别系统关闭、声呐关机、NH-90直升机入库。





10月20日，法军水兵们被要求自20点开始进入战位。信号旗、探照灯和照相设备就位，12.7毫米机枪也已安装在舰桥侧翼。舰长强调：“我在等待被盯上……需要以海事安全名义而不是战争法则谨慎行事，我将以同样的速度保持同样的路线。”





在10月21日时，“奥弗涅”号已经跨过北纬10度。在无线电中，值班长喊到：“法国战舰！”雷达再次运转，但是没有回应。没有舰只向“奥弗涅”号驶来。从舰桥上发现了一些看来是渔船的小船。