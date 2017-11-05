兵力捉襟见肘 美媒称美海军力量分配面临新挑战

据美国《国家利益》双月刊网站10月30日报道称，自美国成为具有全球势力范围的大国以来，它的海军始终面临着海上几何学悖论：舰艇太少，而要负责保护的水域面积太大。因此，何时何地承担风险始终是美国海军战备规划的核心内容。原因是，即使拥有一支强大的海军力量，要在海上调动武器平台仍然需要一定时间。
面对这个难题，历代战略规划人员分别给出了自己的答案。十年来，美国的策略深受战略冒险和责任分担概念的影响。战略冒险最终写入了2012年战略指导，它假定世界重要地区已经趋于稳定或是正在迅速走向和平，尤其是欧洲和中东。这意味着数量不断减少的军事资产可以更加有效地集中用在印度-亚洲-太平洋战区。责任分担的概念是由时任海军作战部长迈克·马伦上将提出的，指的是组成“千舰海军”——“志同道合国家参与世界安全行动的国际舰队”。形成全球伙伴网络有助于填补美国无力单独支撑的缺口，也有助于确保世界其它地区得到保护，减轻“转向亚洲”冒险造成的风险。
过去数十载的经历证明了十年来的战略冒险已经不再切实可行。全球有太多地理区域分布着太多的传统大国和非传统海上安全挑战。这意味着美国面临着艰难抉择：要么像发放护身符一样分散部署海上力量，这样将导致能力微不足道；要么装点门面，集中力量部署在一个地区，而把其他地区留到以后再说。虽然其他国家正在醒悟，逐步认清21世纪的世界是个危险之地这一现实，某些盟友也终于开始切实增加防务开支，可是它们想要的目标与实现理想所需付出的努力之间仍存有差距。它们的理想就是“千舰海军”成为一支代表美国及其盟友的令人敬畏的战斗力量。
如果我们把美国的舰艇看作有限的资产，那就有理由将它们部署到最需要的地方。在那些地方，美国没有其他方式投放用以确保盟友安全的力量和能力。毕竟，海上平台的巨大价值在于它们能够破浪前行，按需部署。但是，也有一些地理区域，美国传统的海军平台不堪一击，或是部署起来反而加大风险而不是确保安全。
此外，加上最新研发的无人驾驶海陆空载具，美国可以向担心遭到潜在对手发动海上袭击的伙伴提供可靠的防务保证。这也有助于腾出武器平台，部署到美国通过外交途径无法使用其内部设施的地区。
美国希望看到伙伴国家提高海上能力。但是，这并不总是意味着它们必须购买或是配置2017年最新装备，此前的旧系统仍然运转良好，可以完成任务。
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