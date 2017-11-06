特朗普东盟峰会将谈南海议题

美国国务院负责东南亚事务的助理国务卿帮办帕特里克·墨菲10月31日在华盛顿智库史汀生中心表示，特朗普总统的亚洲行是自1991年以来美国总统对该地区进行的时间最长的访问，是一个“宏大的旅程”，反映了本届政府对印度洋-太平洋地区的承诺。
他说：“总统将这次出访视为一个良好的机会，向我们的盟友重申我们的承诺以及对基于规则的秩序的支持，并再次表达愿意与我们的伙伴一同怒力推动在整个印度洋-太平洋地区共同的经济和安全利益。”
今年是东盟成立50周年，也是美国与东盟建立伙伴关系40周年。特朗普总统将参加东盟成立50周年的庆典活动，并与菲律宾总统杜特尔特共同主持美国与东盟建立伙伴关系40周年纪念性峰会。
他还将与杜特尔特以及其他一些国家的领导人举行双边会谈。将随同特朗普总统参加在马尼拉举行的系列峰会的墨菲表示，特朗普总统在马尼拉优先关注的议题包括朝鲜、南海以及反恐。
他说：“总统在马尼拉参加一系列会议的优先目标是支持东南亚以及整个印度洋太平洋地区的和平与繁荣，与此同时寻求朝鲜半岛的无核化，对国际法的尊重，尤其在南海，以及反恐方面持续的伙伴关系。”
【美国之音电台网站11月1曰报道】10月30曰，第八届美中禁毒情报交流会议在北京召开，双方讨论了对正在美国引起严重社会问题的毒品芬太尼加强查禁的措施与合作方向。中国官方在禁毒相关方面表现出意愿与美方合作的积极态度。
美国司法部缉毒副助理署长•德雷尔•霍普出席了此次会议。据中国官方的新华社报道，会议上，美中双方就可卡因贩运、芬太尼问题、新精神活性物质管制、毒检技术交流，以及国际禁毒政策、推动氯胺酮国际列管、减少需求合作等互涉关切和政策性问题进行探讨沟通，明确下步合作方向和措施，推动双边禁毒合作务实发展。
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