中国双十一某商家推一生一世酒： 花11111元喝一辈子

双11临近，商家们纷纷推出了各式促销活动。近日，有网友发现在某电商平台上，一个酒类商家推出了“一生一世的酒”，客户在双11当天支付11111元，即可每个月收到商家寄送的一箱酒，直到客户过世。
记者联系到该商家，其表示此活动为真。律师表示此活动在合同上并没有问题，但该活动对商家责任要求较高。
11111元“喝一辈子”：酒商承诺消费者每月收到一箱
一次付款，终生享用，还有这等好事？近日有网友反映，某酒类卖家推出“一生一世的酒”，客户付费后就能够终生收到商家寄送的产品直至过世。
记者从该产品的电商平台主页上看到，“一生一世的酒”原价99999元，双11打折促销11111元，商家承诺付款后客户一生中每月可收到一箱该品牌的酒。
记者以买家身份联系了该卖家的电商客服，客服表示“一生一世的酒”确有其事，是该商家的双11促销活动，从去年开始，每年一次。
在该商品的电商页面上记者看到，此次活动是限量的，从11月11日零点开始，分三个时段，每次限量11件。目前该活动的销量为19，并有9条评论，有买家评论道：“买了一生一世，希望能信守承诺”。
若消费者5年内发生意外，其亲属可继承
本次“一生一世的酒”所售的是一款每箱12瓶的白酒，标价每箱196元。以此价格计算，每个月一箱，一年是2352元，也就是说消费者会在5年后“回本”。有网友质疑：如果5年内出现意外岂不是大亏本？也有网友表示：一辈子几十年，商家倒闭了怎么办？
记者在该活动主页上看到一份“特权证书”，其中一条写着“自2017年11月11日起，消费者5年内发生意外情况，本特权可继承”。商家客服向记者解释，如果购买人5年内发生意外，可以提供直系亲属身份证证明信息以继续享受这个活动。
同时，该特权书表明，“若自2017年11月11日起30年内，公司无法兑现上述权益，您可向公司申请按照您购买的实际支付金额全额退款”。客服表示，为了保证消费者享受上述权益，消费者在购买时需要提供身份证证明并且之后每年都需要提供身份证明。
律师：对企业履约责任要求高
北京京都律师事务所律师常莎对记者表示，这份合同本身是没问题的。常莎称，尽管合同时限为“一辈子”与一般具有准确时限的合同不同，但符合《合同法》第四十六条规定的“附终止期限的合同，自期限届满时失效”的内容，该条款可以理解为“消费者一方死亡之日合同终止”，但订立这样的合同对承销这款酒的企业履约责任要求较高。
常莎认为，订立这样的“终身合同”对商家和消费者都存在一些风险，对于商家来说一直履约到消费者去世存在成本压力，消费者则需要面对商家可能破产之类的风险，有可能导致得到不等价的商品，当然这种风险，商家和消费者在签订合同的时候都是可以预见的。
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