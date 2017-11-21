特朗普抵韩访问 敦促朝与美“达成协议”

外媒称，美国总统特朗普7日中午乘坐总统专机“空军一号”抵达韩国，开始对韩进行为期两天的访问，这是美国总统近25年来首次对韩进行国事访问。
韩联社11月7日报道称，特朗普从日本飞抵韩国京畿道乌山美军基地机场，下专机后，特朗普随即乘“海军陆战队一号”直升机前往位于京畿道平泽的驻韩美军基地汉弗莱斯军营访问，这是特朗普抵韩后的首项活动。
据美联社11月7日报道，特朗普此次访问会见美韩军事领导人并视察驻朝鲜半岛美军，重点是向朝鲜施压，使其放弃核武器计划。
报道称，特朗普一再对平壤采取强硬立场。韩国谨慎地看着他。特朗普访问汉弗莱斯军营时在基地的一场作战情况通报会之前发表讲话，称他将与将军们会面商讨朝鲜问题，宣称“最终一切都会顺利解决”。
另据美联社11月7日报道，特朗普在与韩国总统文在寅的联合记者会上说，关于朝鲜问题正在发生“好的进展”，他敦促平壤“来到桌子旁边”并“达成协议”。
报道称，此时正值朝鲜的紧张局势日益升级之际，特朗普说：“对朝鲜而言，来到桌子旁边并达成协议的确是明智的。”他还表示“的确看到某些进展”，但没有说明细节。
此外据路透社11月7日报道，特朗普7日警告，如果需要保卫自己和盟友的话，美国已经准备好使用其全部军事力量。
报道称，但有几次特朗普使用了不那么刺耳的语调，他敦促朝鲜“做正确的事情”，说“的确看到了某些进展”，并称“我们衷心希望，我们不需要动用”美国的全部军事力量。
又据韩联社11月7日报道，韩国总统文在寅7日表示，他与特朗普就完全解除对韩军导弹弹头重量的限制达成一致。
文在寅当天下午在韩美元首会谈后与特朗普召开联合记者会表示，两国将为增强韩国自主国防力量而开展空前水平的合作。美国还将加大对朝鲜半岛及周边地区换防部署战略武器的规模和力度，并立即协商帮助韩国引进和研制先进侦察系统。
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