专家称列宁遗体能长期保存

在十月革命100周年之际，如何处置列宁遗体的问题成为舆论热点。车臣共和国总统拉姆赞•卡德罗夫呼吁安葬列宁。俄罗斯著名电视主持人克谢尼娅•索布恰克则认为，这个问题应由全民公投決定。我们打算请教一下专业人士——领袖的“木乃伊”究竟能保存多久？
曾在苏联秘密实验室工作、负责保护列宁遗体的格奥尔吉•季先科告诉我们，领袖的遗体一直接受定期养护——有报道称，列宁墓临时闭馆正是了为了进行这项工作。
起初，阿布里科索夫教授负责为列宁遗体做防腐处理(向血液循环系统注入酒精、甘油和甲醛)。但几个月后，遗体开始腐败。于是，布尔什维克人决定冷冻遗体或采取其他防腐措施。
兹巴尔斯基姆教授的方案被采用——把防腐材料注入遗体切口，然后把遗体放进装满特殊溶液的缸内(从那时起，这项操作定期重复进行)。
现在，列宁遗体由生物医学教学方法中心负责。最新消息称，那里有5名工作人员。现在在美国工作的尤尔恰克教授两年前表示，专业人员不得不用“无机整形材料”来代替遗体的部分皮肤和组织。
当然，政府(或者人民）可以决定列宁墓的用途和列宁遗体是否继续保存在那里，也可以停止为保护“石棺”拨款，最终取消实验室。但最简单的建议是——让已经存放93年的列宁遗体入土为安。这种可能性有多大呢？
生物化学和生物物理学家根纳季·戈留什金表示：“这实际是一具被封存的尸体。尸体腐败过程被阻止了。在目前的情况下，列宁的‘圣尸’至少还能再保存这么多年。”
莫斯科大学生物进化教研室主任、生物学博士亚历山大•马尔科夫给出了更准确的预测。他说：“自古以来，古生物病理学家就在研究生物遗体能保存多长时间。
已知存在距今约35亿年的微生物化石。还有消息称，在保存完好的恐龙骨骼中发现了残留的蛋白质分子。考虑到当代科学成就，如果存放在玻璃密封舱里，设定最佳的湿度、无菌和其他参数，领袖遗体能保存几千年，就像现代化博物馆里的法老木乃伊一样。”
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