中国“双11”走出国门：首次向海外消费者推荐国货

日媒称，11月11日“光棍节”是中国电子商务企业的最大商战日。促销的规模每年都在扩大，行业前二的阿里巴巴和京东不仅限于中国国内市场，目光还投向了海外消费者。市场上有预测认为，仅阿里巴巴在2017年“双11”的24小时交易额就将达到1500亿元，比上年增长24％。
据《日本经济新闻》网站11月6日报道，中国的“双11”促销是世界最大的购物活动。2009年11月11日的首次“双11”交易额还不到1亿元，但到7年后的2016年猛涨到1207亿元。其规模达到美国感恩节之后“剁手星期一（Cyber Monday）”的5倍。2017年参加阿里巴巴促销的企业和品牌超过了14万个，比去年增加40%。其中，海外企业是2016年的5.5倍，增至6万家，增长显著。据悉，阿里巴巴旗下的菜鸟网络等中国的物流行业将配备300万人负责配送工作。
身穿奢侈品牌的模特精神抖擞地走在T台上。这是阿里巴巴举办的“See Now Buy Now”（即看即买）主题时装秀，吸引了拉夫·劳伦（Ralph Lauren）、雅诗兰黛和芙拉（Furla）等国际大牌参加。消费者在观看时装秀的同时，能够通过智能手机轻松购买喜欢的衣服。
阿里巴巴首席营销官（CMO）董本洪表示，“即看即买”秀不仅是销售商品的平台，也是培育品牌的平台。
报道称，京东集团正在追赶阿里巴巴。据中国艾媒咨询统计，2016年“双11”促销总交易额的71％被阿里巴巴占据，而京东的份额仅为20％。为缩小与阿里巴巴的差距，京东决定与腾讯控股、沃尔玛组建强有力的联盟。这一联盟的促销活动将利用微信的数据，并将沃尔玛在中国的400家店库存灵活地作为京东的仓库使用。股市上，马来亚银行金英证券（Maybank Kim Eng）等观点认为，“和京东的竞争有可能导致阿里巴巴的利润率下降”。
报道称，在中国境内争夺蛋糕的阿里巴巴和京东还为向中国大陆以外地区推广“双11”活动而进行了布局。11月1日～14日，京东将在香港、澳门和台湾地区免除商品配送费。与此同时，阿里巴巴今年首次向海外消费者提供中国的100多个品牌。此外，阿里巴巴还将利用收购的东南亚电商来赞达（Lazada），在11月11日至12月12日期间展开促销，意在吸引东南亚人数众多的华人的需求。
在美国上市的阿里巴巴股票自年初以来上涨90%，而京东上涨近50%。对于“双11”商战的走向，海外的投资者也投去了热切的视线。
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