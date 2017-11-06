西方不少年轻人对民主失望

美国《福布斯》双周刊网站10月31日刊发题为《千禧一代放弃民主理念了吗？》的文章称，尽管罕有人认为民主是“绝对必要的”，但是大多数国家的年轻人平均来说仍然认为这是一种积极的价值观。
支持极端势力
本月初，31岁的青年才俊塞巴斯蒂安·库尔茨当选奥地利新总理。以民粹主义和反移民竞选纲领当选的库尔茨只是世界各地众多反当权派的候选人之一，他们因年轻人对自由民主、中间派候选人和民权进程的兴趣日减而获益。
文章称，库尔茨的胜利表明了全球年轻人的一种叛逆心理，这种心理帮助了政治上走极端的政党和候选人。9月，德国选择党获得了年轻选民的支持，成为半个世纪以来第一个在议会中获得一席之地的极右翼政党。此外，尽管埃马纽埃尔·马克龙今年年初为法国的温和派获得了巨大胜利，但在该国的年轻选民中，他是第三选择，这些选民（在第一轮中）青睐极左翼的马克思主义者让-吕克·梅朗雄以及极右翼的民族主义者玛丽娜·勒庞。
文章称，在更远的东方，日本的安倍晋三、印度的莫迪和菲律宾的杜特尔特全都倡导社会上的保守主义和把国家放在首位的政策，而且与战后最初几十年不一样的是，这些领导人最大的支持群体是年轻人，而非老年人。
不屑民主理念
文章称，媒体评论员们对于这种全球的千禧趋势提供了令人困惑的解释。有时，他们解释说这是向左转，而有时又说这是右倾倾向。然而，让全球的千禧一代团结起来的更多的是一种对自由和民主中心的背离，而非传统的党派观念。而且，他们的目标与他们的父母年轻时不一样。他们不想破坏现有制度实现个体解放。他们想要的是重建并加强这个制度，以使其可以保护和照顾个体。
文章称，千禧一代对民粹主义候选人的支持与最近的几项研究结果相符，这些研究显示了年轻人对整个民主理念的普遍不屑。生于20世纪80年代的美国人中只有大约30%的人认为生活在民主国家是“绝对必要的”。而在生于20世纪30年代的人中，持有这一观念的美国人占75%。在另外一项对欧洲千禧一代所作的研究中，只有32%的人把民主作为他们五大最重要的社会价值观之一。
文章称，确实，千禧一代也和老一辈人一样不信任政府：美国18岁至29岁的人中信任政府“总是/大多数情况下”会采取正确行动的人只有27%。但是年轻一代的信任程度的下降没有老一代人幅度大。
寻求稳定秩序
文章称，为什么年轻人对自由民主大失所望？在欧洲，年轻人居高不下的失业率（从15%到48%不等）和悲观的经济前景令许多人相信，这个制度根本没有发挥作用。边缘政党在一些认为自己被欧盟背叛的年轻人中的影响力最大。与此同时，美国的千禧一代对于在他们看来故步自封、腐败不堪、面对问题束手无策的政府也厌烦透顶。
文章称，千禧一代对于民主的怀疑在某种程度上是由他们在历史上的位置所造成的。正如政治学家亚沙·蒙克和罗伯托·斯特凡·福阿在《华盛顿邮报》中所指出的那样，千禧一代对非自由的选择方案的接受，可能反映的是他们“缺少生活在独裁主义政权之下或者反抗这种政权的亲身经历”的事实。
文章称，这种态度还源于对未来的不同看法。如果领导人无法保证他们长期的经济安全和繁荣，年轻人比老年人更担心。
文章称，尽管罕有人认为民主是“绝对必要的”，但是大多数国家的年轻人平均来说仍然认为这是一种积极的价值观。但是他们对民粹的专制主义者的喜爱透露了对温和的中间派来说一个深深的担忧。单凭年轻人对更有力的治理的渴望可能不足以引发一场革命，但是可能为需要他们支持的年长激进派打下基础。
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