印海军扩大印度洋巡逻区：十余艘军舰把守咽喉要道

《印度教徒报》网站11月5日报道称，印度海军参谋长苏尼尔·兰巴接受采访时表示，在面对日益增加的海上威胁的情况下，印度海军正在扩大其在印度洋地区的巡逻区域以覆盖所有的要害区域。
兰巴上将在由10个印度洋沿岸国家参加的首届果阿海事会议（GMC）期间说：“去年，我们重新审视了部署模式，并在海军内部达成共识，开展基于任务的部署，以便使我们的权益区域能够始终被置于监视之下。因此，印度洋地区的出入路线正在被置于监控之下，这样我们才能提高对所处环境的认识和了解正在发生的事情。”
按照基于任务的部署思想，现在将有12至15艘军舰长期部署在各咽喉点和关键的海上通道。
印度国防部长尼尔马拉·西塔拉曼在GMC上发言时对于“地区外国家（在本地区）保持近乎长期的驻军”表示担忧。
前海军参谋长阿伦·普拉卡什说：“当务之急是我们的海军应该在我们自己的海域内增加露面的机会。”
兰巴上将在会议上发言时说，会议的重要收获是确定了涉及所有国家的共同安全威胁，以及达成加强协作和信息共享的更为广泛的协议。这些性质不同于以往的威胁包括海上恐怖主义、无管制捕鱼、在全球公域非法捕鱼、污染、海盗行为、毒品及人口走私等。
虽然印度正在探讨应对公共威胁的合作框架协议，但兰巴上将明确表示只会与海上邻国一起进行协作巡逻和联合巡逻等行动。他补充道：“目前我们不会考虑和美国海军进行联合巡逻。”
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