美国富豪比尔·盖茨在沙漠购地打造“智能城市”

外媒称，根据报道，美国亿万富翁比尔·盖茨的投资集团在亚利桑那州沙漠地带购买了一大片土地，准备在那里打造一座未来城市。
据合众国际社11月12日报道，据《亚利桑那共和报》报道，盖茨的卡斯凯德投资公司花费约8000万美元，取得了贝尔蒙特2.48万英亩（约合100平方公里）开发区的大多数股权。贝尔蒙特距菲尼克斯约45分钟车程。该地区目前几乎处于完全未开发状态，几乎没有居民，但开发公司贝尔蒙特合伙公司说，它制定了将这片沙漠变成“智能城市”的宏伟计划。
贝尔蒙特合伙公司在新闻稿中说：“将打造一个以最先进的通信和基础设施为特征的超前思维社区，它是围绕高速数字网络、数据中心、崭新的制造技术及分配模式、自动驾驶汽车以及自主后勤保障中心来设计的。”
除建设可容纳8万人的居民区外，贝尔蒙特合伙公司说这座新城将拥有3800英亩的办公、商业和零售空间，以及470英亩的公立学校。
贝尔蒙特房地产公司说：“这座新城的面积和规划人口与亚利桑那州的坦佩相当，贝尔蒙特将把一片原始、空白的区域变成一座先进城市。该城市将围绕灵活的基础设施模式并为特定目的建造。”
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