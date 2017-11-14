深圳欲实现公交车纯电动化 将超越英法成全球之首

港媒称，现在有1.4万多辆纯电动公交车行驶在深圳街头，剩下的几百辆燃油公交车将在年底前逐步淘汰。这就使深圳不仅领先北京、杭州和南京，而且走在巴黎、奥斯陆和伦敦前面，成为全球首个拥有100%纯电动公交车队的城市。
据香港《南华早报》网站11月10日报道，中国不是唯一希望利用电动汽车改善城市环境的国家，法国和英国将从2040年起停止销售汽油车和柴油车，而挪威把目标定在了2025年。
报道称，比亚迪生产了深圳80%的电动公交车，剩余部分由其他中国厂商提供。比亚迪是最早在中国建议推广纯电动公交车的汽车制造商之一，早在2010年就有所动作。公司从1995年开始生产电池，到2003年又将业务拓展至新能源汽车。
比亚迪商用车销售事业部公关总监肖海平说：“由于技术受到质疑，我们一开始的发展道路相当坎坷。”
比亚迪首辆电动大巴车在2011年接受测试，车内装了四个架子，用来放置大型电池，留给乘客的空间很小。里程短、速度低也是这辆车的缺点。
报道称，转折点出现在2014年，政府当时出台了一系列支持新能源汽车发展的政策。在“中国制造2025”计划中，新能源汽车被确定为政府将全力支持的十大领域之一。
去年，比亚迪已经超过特斯拉，成为全球最大的电动汽车制造商，产品出口到50多个国家、200多座城市。
随着技术的成熟，早期电动大巴车型号的性能缺陷基本被克服，只遗留了两个问题：一，车辆售价较高；二，需要庞大的充电站网络。
相比其他国家，资金对于世界第二大经济体来说不是特别麻烦的问题。而且除了在研发方面投入巨额资金，内地还通过慷慨的补贴支持推广电动汽车。补贴首先从电池开始，因为电池可以占到一辆电动汽车生产成本的40%。
报道称，电动公交车的优点是维护费用低于柴油车。
充电设施一直是制约许多城市推广电动公交车的因素，而深圳政府再次打开钱箱，斥重金吸引能够提供解决方案的厂商。
报道称，在打造100%纯电动公交车队的竞赛中，深圳是距离终点最近的城市。
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