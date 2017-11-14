东盟秘书长称RCEP“处于最后谈判阶段” 或明年签署

新媒称，东盟秘书长黎良明12日说，覆盖近35亿人口、占全球国内生产总值（GDP）约三分之一的一项大型贸易协定接近达成，并可能于明年签署。
据新加坡《海峡时报》网站11月13日报道，黎良明说，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）“处于最后谈判阶段”。
他在接受《海峡时报》采访时说：“我们希望能最终完成谈判，这样在新加坡担任东盟轮值主席国时就可以全面签署RCEP。”
新加坡将于明年担任东盟轮值主席国。
报道称，菲律宾贸易和工业部长拉蒙·洛佩斯12日表示，就RCEP进行的谈判取得了良好进展，“但要最终结束谈判还需要就一些领域进行进一步敲定”。
接受新媒采访时，黎良明承认，对于开放市场，还存在一些担心，但“这与所有多边协定谈判的情况相同”，“通常要到最后一分钟才能达成一项协定”。
报道称，有关RCEP的构想是于2012年提出的，其目的是统一10个东盟成员国与包括中国、日本、印度、韩国、澳大利亚和新西兰在内的6个东盟主要贸易伙伴之间的贸易规则。从人口数量来讲，如果该协定得以签署，由这16个国家组成的自由贸易协定将成为全球最大的贸易集团，占全球GDP和全球贸易的三分之一。
报道称，今年9月，东盟国家经济部长就他们希望加速RCEP谈判的“关键方面”达成了一致。他们同意，RCEP的签署国应该在5至10年内至少去除90.3%的产品贸易壁垒。
对此，报道称，洛佩斯说，所有10个东盟成员国已就此达成一致，东盟不会接受低于这一水平的条款。
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