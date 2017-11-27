吃饭狼吞虎咽将增加心脏病风险

英媒称，新研究表明，花时间享受每一口食物可能是保持心脏健康和身材苗条的秘诀。
据英国《每日电讯报》网站11月13日报道，日本科学家研究发现，细嚼慢咽的人体重增加或患代谢综合征——一系列危险的健康问题，例如高血压、糖尿病和可能危及心脏的肥胖——的几率要更低。
报道称，为了开展新的研究，研究人员对1000多名中年男女进行了为期五年的跟踪，调查他们的就餐速度和健康状况。
他们发现，在研究期间，只有2.3%的慢速就餐者患上代谢综合征，而中速就餐者为6.5%，快速就餐者为11.6%。
报道称，这意味着狼吞虎咽的快速就餐者患心脏病、糖尿病和中风的风险高出四倍。他们体重增加3英石（约合19千克）的可能性也高出两倍多。
科学家们相信，吃得太快影响大脑发现身体摄入太多热量的速度。当身体无法消耗掉热量时，就会将热量储存为脂肪，给心脏增加压力。吃得太快还可能引发血糖上升，从而影响胰岛素有效工作。
研究论文作者、日本广岛市立三好中央医院心脏病学专家山治孝之（音）说：“放慢吃饭速度或许是生活方式的一项重要改变，有助预防代谢综合征。”
报道称，在英国，四分之一的成年人患有代谢综合征。糖尿病、高血压和肥胖都可能影响血管，但三种症状加在一起尤其危险。
心脏病慈善机构称，这项研究表明，花时间吃饭而不是在办公桌前吃或是在回家的路上吃点小吃，可能有助于人们保持健康。
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