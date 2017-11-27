俄伊成中东控制权争夺战赢家

尽管叙利亚动荡已渐入尾声，但中东地区利益的争夺战却仍如火如荼。外媒称，真正解决问题的钥匙是美俄两国中的一个大国（这次是俄罗斯）将军事能力与地区大国的谨慎外交相结合。
俄伊掌握叙局势“钥匙”
《俄罗斯报》11月22日刊载俄罗斯瓦尔代国际辩论俱乐部学术主任费奥多尔·卢基扬诺夫的文章《拼凑马赛克》称，在战争的几年间，叙利亚被视为以俄美为首的外交大国的角力场。现在叙利亚冲突到了阶段性总结的时候了。
文章称，美俄手中各自握有一把解决问题的钥匙，但在他们谈妥之前，叙利亚不会发生任何根本性变化。莫斯科和华盛顿有过几次达成共识的尝试，但因种种原因无果而终。真正解决问题的钥匙是其中一个大国（这次是俄罗斯）将军事能力与地区大国的谨慎外交相结合，地区大国包括伊朗和土耳其，起初站在另一条战线的沙特随后也加入其中。
伊朗较沙特占优势
美国《外交政策》双月刊网站11月21日刊载题为《德黑兰正在打赢控制中东的战争》的文章称，沙特阿拉伯看来准备征战整个中东。沙特进入了充满自信的新阶段，挑战伊朗在中东的利益。
文章称，沙特阿拉伯与伊朗在中东大片地区处于对峙状态。每个国家都在废墟上征战，利雅得和德黑兰则在所有国家都处于敌对状态。在每个国家，伊朗人显然占据着非常明显的优势。
文章称，迄今，伊朗人在黎巴嫩实际上已经获胜，在叙利亚和伊拉克正在取得胜利，在也门正在让沙特人流血。在每一个国家，伊朗都能够确立代理人，赢得所在国的政治和军事影响。
文章称，沙特阿拉伯并不擅长在阿拉伯国家确立有效的代理人，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼掌权以来也未采取任何措施加强军事实力。迄今，王储的措施只包含铲除了黎巴嫩政府多宗派主义的伪装，威胁沙特在也门的敌人。这些或许是重要的象征性措施，但无助于利雅得获得其一直以来缺少的硬实力。
围绕伊朗形成两大阵营
俄罗斯《独立报》网站11月21日刊载题为《中东和中亚走向新大战》的文章称，“伊斯兰国”组织气数已尽。尽管作战行动仍在全力进行，莫斯科已发表声明，计划大幅削减驻叙利亚的军事力量。在这场战争的参与者中，目前俄罗斯是唯一开始谈论撤军的。伊朗、土耳其和美国均没有表达过这种意图。
文章称，以色列情报机构指出，伊朗军队并不打算离开叙利亚。这一事实被耶路撒冷视为对其安全的直接威胁。关于这一点，以色列防长利伯曼最近发表了一系列明确声明。他表示要通过军事方式进行对抗。
文章称，可以说，针对伊朗的联盟战争将引爆中东和中亚，有可能波及邻近地区。这实质上将是逊尼派和什叶派的公开教派战争，前者这次将得到西方和以色列的支持。真主党和大马士革将忠于和德黑兰的联盟关系，并支持德黑兰。俄罗斯将面临抉择：要么加入伊朗与国际联盟的新战争（恐有不小损失），要么与盟友大马士革及德黑兰断绝关系并静观其变。
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