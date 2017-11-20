港媒称内地商贩争先恐后接受手机支付：不再担心被抢劫

港媒称，深圳出租车司机徐嘉良（音）过去经常担心，他每晚放在出租车里的现金会让自己成为劫匪的目标。但是，内地移动支付的兴起改变了这一切，出租车司机已成为接受无现金交易的众多人群之一，他们和街头小贩以及规模更大的商家现在都不那么担心假币和被抢劫的风险了。
据香港《南华早报》网站11月14日报道，徐嘉良说：“过去多年来，我每天随车携带数百元人民币，有时携带超过1000元，因为支付车费以及找零都是使用现金。过去，劫匪喜欢把出租车司机作为目标，但现在有了移动支付，我们安全多了，因为我们车里没多少现金。大部分乘客通过手机支付车费，有些老人和小学生仍然使用现金支付车费。”
报道称，内地现在是全球最大的无现金市场，其快速发展被视为该国创新能力和社会适应能力的证据，二维码的应用甚至已经扩大至教堂和寺庙，许多机构现在均接受通过无现金支付应用程序捐款。无现金移动支付被称为该国“新四大发明”之一，与无桩共享单车、高铁和电子商务并列。
报道称，无现金支付是支撑内地电子商务繁荣的一个关键因素。中国在11月11日的光棍节轻松保住了零售电子商务之王的地位，阿里巴巴集团旗下天猫商城当天24小时内交易额达到1682亿元，差不多是美国“黑色星期五”和“网络星期一”购物节交易额之和的四倍。
艾瑞咨询集团数据显示，去年中国第三方移动支付规模增加了两倍，至38万亿元人民币，大约是美国市场的50倍。国际数据公司分析师于雪（音）说，中国在电子支付领域是全球领袖，因为内地的手机用户多于其他任何国家，而且还采用了最先进的移动技术。
于雪表示，内地偏远地区的民众还未见过信用卡，就直接从现金跨越至移动支付。他补充说，内地顾客认为无现金支付比使用现金或信用卡更安全和便利。数据显示，内地人均信用卡仅为0.31张，而美国为2.9张。
报道称，在中国内地可使用的移动应用程序达到700万个，并且阿里巴巴和腾讯等科技巨头投入大笔资金的情况下，移动支付的普及已经大大改变了日常生活，越来越多的零售商和服务机构开始转向无现金交易。对许多内地商家来说，用于无现金购物的可扫描二维码必不可少，甚至对卖水果和小吃的街头商贩以及农贸市场摊主而言也必不可少。
深圳一名卖水果的街头商贩说：“大部分人通过移动支付向我付钱，对我来说无现金支付更安全，我不再需要担心假币或找零。如果我只接受现金，就会损失日常收入的一半多。”
广州一个农贸市场的一名蔬菜摊主说，很少见到40岁以下的人用现金支付。他说：“如果没有移动支付，我一天生意也做不了。”他还说，越来越多五六十岁的人开始使用移动支付。
内地还有超过1500万小商贩通过微信和微博等社交媒体网络和直播平台售卖各种商品，互联网协会去年估计该市场规模为3600亿元人民币，其中大部分交易使用的是移动支付，除了小贩和街头商贩，超市、游乐园和连锁商店等大型实体也开始抛弃现金交易。
此外，在境外，移动支付也在增长，越来越多的韩国和日本商家期待利用中国游客的无现金支付习惯赚钱。
中国移动支付设备提供商北京意锐新创科技有限公司首席运营官关恒说，该公司对中国内地移动支付市场的增长态势“非常乐观”，预计接受无现金支付的商店和商贩数量每年至少增加100%，这种情况至少将持续至2020年。
他说：“我们预计，仅我们一家公司，明年就可以向内地和亚洲市场商贩卖出差不多500万台条形码阅读器，是今年的六七倍。”他说，其公司的工厂正昼夜不停地生产，以满足需求。
关恒说，中国迅速扩张的无现金社会还鼓舞亚洲和非洲的发展中国家也跳过信用卡时代，直接走向移动支付。
报道称，不过，中国出现了对无现金支付繁荣局面某些方面的担心，例如支付网络被用于欺诈和数据被盗等风险。
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